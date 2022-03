La serie TV di Zelensky torna su Netflix (ecco come vederla)

Tutto il mondo sa che Volodymyr Zelensky nasce con una serie tv di grandissimo successo per poi diventare presidente dell’Ucraina. Qualcuno sa anche che nella serie TV lo stesso Zelensky impersona proprio un cittadino comune che diventa presidente dell’Ucraina. Pochi, però, hanno visto questa serie.

Eppure molti vorrebbero ora vederla e chi l’ha vista sta chiedendo a Netflix di riportarla in auge. Nel momento più caldo dello scontro bellico in atto, Netflix USA ha voluto accogliere le richieste sopraggiunte e ha così annunciato il grande ritorno: “Servant of the People” torna su Netflix negli USA (ed è confermato anche in Canada).

You asked and it’s back! Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF — Netflix (@netflix) March 16, 2022

Come vedere la serie tv?

Siccome al momento non è prevista un’edizione italiana della serie (che andrebbe anzitutto tradotta, cosa al momento non prevista), per poter vedere Zelensky nel ruolo di attore è sufficiente sfruttare una VPN. Qualche opzione disponibile:

Una volta avviato il servizio e installata la VPN (qui le istruzioni per impostarla su Fire TV), si potrà scegliere il server di riferimento per geolocalizzare il proprio account. A questo punto si potrà simulare un collegamento dagli USA per avere a disposizione l’intero palinsesto statunitense e poter attingere così alle immagini della serie tv senza ostacoli.

Servant of the People: la storia

“Servant of the People” è la storia di un professore, Vasyl Petrovych Goloborodko, che diventa inaspettatamente Presidente dell’Ucraina dopo che un suo studente filma e diffonde un suo attacco al Governo dalla cattedra della classe. Il susseguirsi degli eventi porterà Vasyl in situazioni sempre più incredibili e (con il senno del poi) drammaticamente attuali:

Una situazione degna di Inception: una serie tv nel quale il Presidente dell’Ucraina recita il ruolo di Presidente dell’Ucraina prima di diventare Presidente dell’Ucraina. Ma per vederlo bisogna utilizzare una VPN, lo stesso strumento che in Russia stanno scaricando in massa per poter vedere cosa dice il Presidente dell’Ucraina senza filtri né censura. Se non fosse una cosa tragica e spiazzante di per sé, ci sarebbe da riflettere a fondo.

