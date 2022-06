L'ologramma di Zelensky per il futuro dell'Ucraina

A sorpresa, questa settimana il presidente Zelensky ha fatto la sua comparsa in contemporanea sui palco di quattro eventi tech in giro per l’Europa: la TNW Conference di Amsterdam, il Vivatech di Paris, il Brilliant Minds di Stoccolma e il Founders Forum di Londra. Non era collegato da remoto in streaming come avvenuto anche con l’Italia, ma sotto forma di ologramma.

Il presidente Zelensky diventa un ologramma

L’uomo simbolo dell’Ucraina ha scelto questo particolare sistema con un duplice obiettivo: mantenere alto il livello dell’attenzione rivolta al conflitto (che rischia altrimenti quasi inevitabilmente di scemare) e chiedere all’Europa di continuare a investire sul futuro del paese, in primis sul fronte del digitale. Queste le sue parole.

Il nostro obiettivo è quello di rendere l’Ucraina il paese digitalmente più libero del mondo. L’Ucraina costituisce un’opportunità per la rivoluzione digitale globale.

Il tema sarà al centro dell’appuntamento Ukraine Recovery Conference che andrà in scena il 4 e 5 luglio a Lugano, in Svizzera. Nell’occasione, il governo di Kiev condividerà alcuni dettagli a proposito della strategia pianificata a tale scopo e ai partner internazionali coinvolti.

Tornando all’ologramma di Zelensky, sul palco di Amsterdam è comparso in scala 1:1, all’interno di uno speciale schermo dall’altezza pari a due metri. Il dispositivo è stato progettato dalla società ARHT Media di Toronto, specializzata in questo tipo di tecnologie. La resa dell’animazione è risultata convincente, nulla a che vedere con quella a tinte bluastre della Principessa Leila nella trilogia originale di Star Wars. Forse proprio per rendere omaggio alla saga di Guerre Stellari, la riproduzione in tre dimensioni del presidente ucraino indossava una t-shirt con la scritta “Come to the Dark Side” (“Unisciti al Lato Oscuro”).

