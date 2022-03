Zelensky: la serie presto su LA7 (è già su Netflix)

Servant of the People, la serie interpretata dal presidente ucraino Zelensky, andrà in onda in esclusiva per l’Italia su LA7. Il primo episodio sarà trasmesso nella serata di lunedì 4 aprile, alle ore 21:15. La conferma ufficiale è giunta dalla rete. In realtà, un modo per vederla subito c’è: collegandosi alla versione USA di Netflix con una VPN.

Servant of the People con Zelensky in onda su LA7

Il doppiaggio in italiano di Vasyl Petrovych (interpretato da Zelensky) è stato affidato a Luca Bizzarri. La trama è quella che vede il protagonista, un professore di liceo, affrontare un’ascesa improvvisa e inaspettata a Presidente dell’Ucraina dopo la diffusione virale di un video girato da uno dei suoi studenti. Incredibilmente, la storia ha poi replicato quanto profetizzato dalla sceneggiatura. Queste le parole di Urbano Cairo, editore di LA7.

Programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio. È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo.

“Servant of the people” La serie evento con il Presidente dell’Ucraina Volodymyr #Zelensky. Lunedì #4aprile in esclusiva per l’Italia dalle 21.15 pic.twitter.com/5d6reWYhgR — La7 (@La7tv) March 29, 2022

I primi episodi saranno introdotti da Andrea Purgatori. La produzione di Servant of the People è di Kvartal 95 (società dello stesso Zelensky). Le sue tre stagioni sono state trasmesse in Ucraina tra il 2015 e il 2019, prima diventare un fenomeno internazionale. Chi ha dimestichezza con l’inglese ha la possibilità di affidarsi a una VPN per accedere al catalogo USA di Netflix, dove si può già trovare l’intera serie.

Sarò la “voce” italiana di Zelensky nella sit-com “Servant of the people”, sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca.

La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Io mi prendo questa. Dare la mia voce a un racconto che ha cambiato la nostra storia. pic.twitter.com/mAsn77JLMt — Luca Bizzarri (@LucaBizzarri) March 29, 2022

Al termine della serata, LA7 proporrà Zelensky: the story, un docufilm mai trasmesso prima che ripercorre la carriera del presidente ucraino, dagli esordi come attore fino al suo ruolo odierno nel conflitto con la Russia. Qui sopra il commento di Bizzarri, scelto come voce italiana del protagonista.

