Zen Browser: una nuova alternativa a Chromium basata su Firefox

Zen Browser è un inedito nuovo browser che è basato interamente su Firefox, che si distingue per adottare un approccio diverso dalla semplice interfaccia utente a cui siamo abituati. Il browser è basato sulla versione più recente di Firefox ed è scritto utilizzando CSS, C++, JavaScript, con alle spalle una comunità di contributori che ammonta a oltre 30 persone.

Zen Browser: l’alternativa a Chromium basata su Firefox

Oltre che essere open source e multipiattaforma, essendo compatibile per Windows, Linux e macOS, e avere una licenza pubblica Mozzilla 2.0, Zen Browser pone l’accento alla personalizzazione utente. Una volta aperto, compare una schermata di benvenuto, con relativa procedura guidata per impostare il browser. Già da qui è possibile modificare l’aspetto, scegliendo il colore preferito per quanto riguarda il tema e i suoi accenti. È poi possibile importare i preferiti e altri dati dai browser già installati, selezionando il motore di ricerca predefinito.

Una volta terminata la procedura si verrà accolti dalla schermata di benvenuto, dove si nota subito l’assenza di una barra delle schede nella parte superiore, ormai quasi uno standard tra i browser. Piuttosto, queste sono posizionate nella barra laterale e identificabili con un’icona relativa al sito web. Inoltre, la protezione antitracciamento avanzata è abilitata per impostazione predefinita, con un’opzione del tutto simile a quella che troviamo su Firefox.

Spostando le schede nella barra laterale, Zen Browser ha la possibilità di offrire un’interfaccia piuttosto pulita, dedicando la parte superiore ai pulsanti per il controllo della navigazione e delle pagine web, oltre che per gestire le estensioni e il menu con le opzioni aggiuntive. Sempre nella parte laterale, ma in basso, troviamo un pratico pannello dotato di un pulsante per la commutazione dell’area di lavoro, insieme ai pulsanti per accedere all’account e aprire la gestione dei profili. Ci sono poi dei pulsanti per espandere il pannello laterale, accedere ai segnalibri e la cronologia, oltre che alle impostazioni.

Ma la parte più interessante del browser è la possibilità di aprire due schede diverse nella stessa schermata, un po’ come è possibile fare su Android con le app. Allo stesso modo, è possibile eseguire una web app, insieme a qualsiasi altra scheda aperta. È possibile aprire contemporaneamente un gran numero di schede, ma la visibilità di queste dipende naturalmente dalle dimensioni del proprio monitor.

Dalle impostazioni di Zen Browser è possibile personalizzare il tema come si vuole, con temi, plugin e altro, ed è anche presente uno store dedicato. È già possibile scaricare il browser dalla pagina ufficiale, ma essendo stato lanciato soltanto a luglio di quest’anno, non è ancora disponibile in lingua Italiana.