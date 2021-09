Zenbook 13: Super Offerta per il nootbook compatto di ASUS (-215€)

ASUS Zenbook 13 è un ultrabook di fascia alta che fa di leggerezza e portatilità i suoi cavalli di battaglia. Oggi si trova in offerta su Amazon a 833,33€, uno sconto di ben 215 euro (-21%) rispetto al prezzo solito.

Questa versione in particolare monta il nuovo processore i7-1165G7, affiancato da 8GB di memoria RAM e 512GB di disco SSD PCIe ad alte prestazioni. Il comparto grafico è affidato alla nuova GPU integrata Intel Iris Xe, un concentrato di potenza che consente ottime prestazioni anche in operazioni complesse come lavori grafici o montaggio video in 4K.

Il display da 13 pollici è un'unità Glossy OLED di ottima qualità, si tratta di un pannello ideale per chi si occupa di grafica e video editing in mobilità. Le cornici attorno al display sono piuttosto sottili e contribuiscono all'aspetto premium del PC portatile, insieme alla tastiera TKL e all'ampio touchpad in basso.

Oggi il Zenbook 13 di ASUS è disponibile in offerta su Amazon a 833,33€, con spedizione senza costi aggiuntivi per i clienti Prime e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni dalla consegna.