ZenMate VPN: sconto 80% con sei mesi gratis

Continua la sfida all'ultima offerta tra le varie VPN sul mercato. Stavolta è il turno di ZenMate, utilizzata da oltre 45 milioni di utenti nel mondo. L'abbonamento per un anno può essere sottoscritto a 2,22 euro/mese, ottenendo sei mesi gratuiti. Ciò significa che la spesa per 18 mesi è solo 39,96 euro. È possibile anche sfruttare la prova gratuita di 7 giorni.

ZenMate VPN: sconto 80% per 18 mesi

ZenMate VPN possiede una rete composta da oltre 4.000 server posizionati in oltre 79 paesi. Gli utenti possono trovare server ottimizzati per determinate attività, come il download P2P o lo streaming. In quest'ultimo caso è possibile aggirare le restrizioni geografiche e accedere ai cataloghi esteri più completi.

ZenMate VPN utilizza la crittografia AES a 256 bit per proteggere il traffico e i protocolli più comuni: iKEv2, L2TP/IPsec e OpenVPN. Un solo abbonamento permette di nascondere l'indirizzo IP di un numero illimitato di dispositivi. La VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV e browser (Chrome, Firefox, Edge e Opera) tramite estensione.

La privacy viene garantita dalla rigorosa politica no-log (nessun dato registrato durante le attività online) e dalla funzionalità Kill Switch che blocca l'accesso ad Internet, se cade la connessione alla VPN (svelando il vero indirizzo IP).

L'abbonamento alla versione Ultimate costa 2,22 euro/mese, invece di 10,99 euro/mese (sconto 80%). Esiste anche la versione Pro (solo per browser) e quella gratuita (solo per un dispositivo con velocità limitata e server in 4 paesi). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.