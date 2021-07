ZenMate VPN: super sconto 80% per 18 mesi

Offerta imperdibile per ZenMate VPN: solo 2,22 euro/mese per 18 mesi. Gli utenti che cercano un'ottima rete privata virtuale al prezzo più basso in assoluto devono però fare in fretta perché la promozione non dura per sempre.

ZenMate VPN: protezione per tutti i dispositivi

ZenMate VPN possiede una rete di 3.600 server in oltre 79 paesi. L'utente può quindi scegliere il server che soddisfa le sue esigenze, ad esempio quello più vicino con prestazioni maggiori o quelli specializzati per determinati compiti, come P2P (torrenting) o streaming (aggiramento delle restrizioni geografiche).

Il traffico viene ovviamente protetto con la crittografia AES a 256 bit, mentre i protocolli disponibili sono OpenVPN e IKEv2. ZenMate VPN adotta una rigorosa politica no-log, quindi non viene registrato nessun dato che consente il tracciamento della navigazione. Molto utile la funzionalità Kill Switch che disattiva il collegamento Internet, se la VPN non funziona per qualche motivo (e quindi non nasconde più l'indirizzo IP).

ZenMate VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Amazon Fire TV, Apple TV, smart TV e browser (Chrome, Firefox, Edge e Opera) tramite estensione. È sufficiente un solo abbonamento per utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi.

Ciò rende ancora più conveniente l'offerta attuale: 2,22 euro/mese per 18 mesi (sconto dell'80%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. È possibile eventualmente usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.