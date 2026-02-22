Zero fatica e spesa minima con il mouse trackball wireless Logitech ERGO M575S

Se sei spesso davanti al computer per lavoro o altri impegni e hai quindi bisogno di un mouse senza fili che sia il più ergonomico possibile dai un’occhiata a questa promozione interessantissima. Se vai velocemente su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il mouse trackball wireless Logitech ERGO M575S a soli 44,78 euro, anziché 58,99 euro.

Come puoi vedere c’è uno sconto del 24% che ti fa risparmiare un bel po’ di soldi e soprattutto ti permette di avere un fantastico mouse senza fili utilissimo. Grazie al suo design ergonomico e alla trackball farai pochissimi movimenti riuscendo quindi a evitare notevolmente l’eccessivo carico sul polso e sul braccio.

Logitech ERGO M575S: il mouse che fa la differenza

Con il mouse trackball wireless Logitech ERGO M575S riuscirai a notare una differenza notevole rispetto ad altri dispositivi simili e potrai stare davanti al computer tutto il tempo che vuoi senza fare fatica. Il braccio, il polso e la mano rimangono in una posizione più naturale e non devi continuare a fare spostamenti. Questo ti permette di alleggerire notevolmente il carico di lavoro.

Puoi scorrere con il pollice la trackball velocemente per avere un puntatore fluido, mentre gli altri tasti dai click silenziosi sono anche personalizzabili tramite l’app Logi Options+. Puoi avvalerti di un tracciamento preciso da 400 a 2000 DPI e puoi goderti ben 18 mesi di autonomia con una sola pila AA che trovi già inclusa. Inoltre potrai collegarlo sia con il ricevitore USB che trovi incluso oppure in modalità Bluetooth sfruttando così una straordinaria versatilità.

Questa promozione è destinata a durare poco per cui sii rapido. Vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo mouse trackball wireless Logitech ERGO M575S a soli 44,78 euro, anziché 58,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.