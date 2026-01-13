 Zero rincari e tanto risparmio su luce e gas con l'offerta di Octopus
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e tagliare le bollette: ecco la promo da attivare oggi.
Con Octopus Energy è possibile bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e tagliare le bollette: ecco la promo da attivare oggi.

Per bloccare il prezzo di luce e gas per tutto il 2026 e poter contare su bollette più leggere e zero rincari è possibile puntare su Octopus Energy e sulla promo Octopus Fissa 12M. La promozione in questione permette di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi, portandolo a 0,99 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere ilsito ufficiale di Octopus, da cui procedere con l’attivazione online. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Arriva da Octopus Energy l’offerta giusta per dare un taglio alle bollette e proteggersi dai rincari. Il fornitore mette a disposizione dei nuovi clienti la tariffa Octopus Fissa 12M con prezzi bloccati per 12 mesi.

Per chi sceglie questa promo c’è la possibilità di accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

  • Energia elettrica: prezzo bloccato a 0,99 €/kWh e costo di commercializzazione di 72 euro all’anno
  • Gas naturale: prezzo bloccato di 0,35 €/Smc e costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Le condizioni descritte sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi di fornitura. In questo modo è possibile evitare rincari e sfruttare condizioni molto vantaggiose in termini di fornitura.

Per attivare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati relativi alla fornitura (servirà avere il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, riportati in bolletta) oltre ai dati dell’intestatario e alle coordinate IBAN per la domiciliazione. L’offerta, con le condizioni descritte, è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 gen 2026

