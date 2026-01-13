Zero rincari e tanto risparmio su luce e gas con l'offerta di Octopus

Per bloccare il prezzo di luce e gas per tutto il 2026 e poter contare su bollette più leggere e zero rincari è possibile puntare su Octopus Energy e sulla promo Octopus Fissa 12M. La promozione in questione permette di bloccare il costo dell’energia per 12 mesi, portandolo a 0,99 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere ilsito ufficiale di Octopus, da cui procedere con l’attivazione online. La promozione è disponibile solo per un breve periodo di tempo.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Arriva da Octopus Energy l’offerta giusta per dare un taglio alle bollette e proteggersi dai rincari. Il fornitore mette a disposizione dei nuovi clienti la tariffa Octopus Fissa 12M con prezzi bloccati per 12 mesi.

Per chi sceglie questa promo c’è la possibilità di accedere alle seguenti condizioni di fornitura:

Energia elettrica : prezzo bloccato a 0,99 €/kWh e costo di commercializzazione di 72 euro all’anno

: prezzo bloccato a e costo di commercializzazione di Gas naturale: prezzo bloccato di 0,35 €/Smc e costo di commercializzazione di 84 euro all’anno

Le condizioni descritte sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi di fornitura. In questo modo è possibile evitare rincari e sfruttare condizioni molto vantaggiose in termini di fornitura.

Per attivare la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata. Non ci sono costi iniziali e non ci sono vincoli. Per completare l’attivazione è sufficiente avere a propria disposizione i dati relativi alla fornitura (servirà avere il codice POD per la luce e il codice PDR per il gas, riportati in bolletta) oltre ai dati dell’intestatario e alle coordinate IBAN per la domiciliazione. L’offerta, con le condizioni descritte, è disponibile solo per un breve periodo di tempo.