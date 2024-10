ZOMBIES CAT sono auricolari universali: la Nuova Frontiera costa solo 39€

Un nuovo modo di pensare agli auricolari Bluetooth: non c’è più bisogno di preoccuparsi di fitting e di punte auricolari con le ZOMBIES CAT, wearable a conduzione ossea che costano poco ma sono fenomenali. Si indossano come ear cuff e sono esplosivi in termini di praticità e qualità. Puoi acquistarli ad appena 39,99€ su Amazon con un vantaggioso sconto del 20% ora online, scegli tra 3 colorazioni (bianco, rosso, nero) e aggiungile immediatamente al carrello.

ZOMBIES CAT, cuffie a conduzione ossea: perché acquistarle?

Se hai sempre avuto problemi con le più classiche wearable, le ZOMBIES CAT potrebbero essere la tua soluzione. Non devi preoccuparti di scegliere tra design in ear o semi in ear visto che queste sono a conduzione ossea. Cosa significa? Parliamo di design Open Ear, i dispositivi si agganciano al tuo padiglione auricolare e trasmettono audio e voce attraverso vibrazioni senza perdita di qualità.

Per chi le consiglio? A chi ama avere a disposizione audio e telefonate a portata di orecchio ma non ama sentirsi in una bolla: grazie a questa soluzione puoi sentire tutto benissimo e sapere cosa accade accanto a te.

Sono leggerissime e realizzare in silicone morbido per non stringere eccessivamente e non essere fastidiose dopo lunghe ore di utilizzo. Hai a disposizione 5/6 ore di autonomia e la ricarica rapida per essere sempre sul pezzo. Con la custodia di ricarica arrivi a 40 ore totali.

Il Bluetooth 5.3 unito ai driver audio completano l’esperienza senza dimenticare che non mancano all’appello i microfoni e i controlli smart touch.

A soli 39,99€ su Amazon, le ZOMBIES CAT sono gli auricolari Bluetooth a conduzione ossea da non lasciarsi scappare. Collegati ora in pagina per approfittare del 20% di sconto ora online con un click.

Le spedizioni? Ricorda che se hai un abbonamento Amazon Prime sono sia gratuite che rapide su tutto il territorio nazionale.