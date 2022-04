ZoneAlarm Extreme Security in offerta a 39,95 euro

ZoneAlarm è uno dei marchi più noti nel settore della sicurezza informatica, grazie all’enorme popolarità del suo firewall gratuito. La software house israeliana offre altre ottime soluzioni, come ZoneAlarm Extreme Security, una suite completa che include anche l’antivirus. La versione più recente, denominata NextGen, supporta Windows 11. Grazie alla promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 39,95 euro.

ZoneAlarm Extreme Security: antivirus + firewall

ZoneAlarm Extreme Security include ovviamente il famoso firewall bidirezionale che blocca il traffico sospetto in entrata e uscita, monitora le attività sul computer, protegge gli accessi e le applicazioni. L’antivirus rileva e blocca ogni tipo di minaccia informatica in tempo reale, sfruttando gli aggiornamenti cloud. Una specifica tecnologia individua i famigerati ransomware.

ZoneAlarm Extreme Security offre inoltre la protezione dell’identità e include un tool che rileva i keylogger. L’estensione Web Secure per Chrome, Edge e Firefox rileva gli attacchi di phishing e rimuove i malware dai file scaricati da Internet. I contenuti provenienti da siti sospetti vengono esaminati in un ambiente cloud virtuale. Funzionalità specifiche sono presenti nelle versioni per Android e iOS, come il controllo delle reti WiFi non sicure.

ZoneAlarm Extreme Security è compatibile con Windows 10/7, iOS e Android. Il supporto per Windows 11 è incluso nella versione NextGen. L’offerta attuale è valida per entrambi i prodotti. L’abbonamento per il primo anno (cinque dispositivi) può essere sottoscritto a 39,95 euro, invece di 62,95 euro. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.