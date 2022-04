ZoneAlarm Pro Antivirus + Firewall in offerta

La software house israeliana offre una soluzione multi-piattaforma denominata ZoneAlarm Extreme Security. Gli utenti che cercano un prodotto altrettanto valido solo per Windows possono acquistare ZoneAlarm Pro Antivirus + Firewall. Sfruttando la promozione in corso è possibile sottoscrivere l’abbonamento per il primo anno a 31,95 euro (fino a 5 PC).

ZoneAlarm: antivirus e firewall

ZoneAlarm è nota da tempo per il suo ottimo firewall gratuito, ma oggi offre soluzioni di sicurezza complete, tra cui Pro Antivirus + Firewall. Quest’ultimo non ha bisogno di presentazione, essendo uno dei migliori sul mercato. Può monitorare il traffico in entrata e uscita, bloccando i tentativi di intrusione e di collegamento a server remoti da parte delle applicazioni sospette.

Il firewall offre una protezione già all’avvio del sistema operativo, prima del caricamento delle tradizionali soluzioni di sicurezza. Viene inoltre impostato automaticamente il livello di protezione più adatto in base al tipo di rete WiFi. La funzionalità è molto utile soprattutto quando si accede ad Internet tramite hotspot pubblici.

Altrettanto valido è l’antivirus che rileva e blocca in tempo reale ogni tipo di minaccia informatica. Ovviamente è possibile la scansione manuale e personalizzata. Il software offre inoltre la protezione dell’identità e controlla i siti web prima dell’accesso. L’estensione Web Secure per Chrome rileva gli attacchi di phishing e rimuove i malware dai file scaricati da Internet.

Grazie all’offerta attuale è possibile sottoscrivere l’abbonamento per un anno a 31,95 euro, invece di 49,95 euro. La licenza permette di installare il software su un massimo di cinque PC. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.