Zoolz Cloud Backup for Business: i dati della tua azienda costantemente al sicuro

Quella che ti proponiamo in questo articolo, è un’offerta rivolta a professionisti e aziende che necessitano di avere sempre una copia dei propri dati al sicuro. Si tratta della promozione di Zoolz Cloud Backup for Business, un servizio basato su AWS estremamente sicuro e conveniente.

Zoolz Cloud Backup for Business: caratteristiche

Il servizio di Zoolz rappresenta uno dei migliori Cloud attualmente disponibili, non solo dal punto di vista dell’affidabilità e della sicurezza. Il pacchetto Business consente di effettuare backup da un numero illimitato di server o computer. Non presenta alcun limite di banda o dimensione in upload o download, ciò significa che potrai esportare o ripristinare i dati con la massima velocità possibile. Ottima anche l’interfaccia, che consente una gestione estremamente semplice ed intuitiva dei dati. Non manca, infatti, una organizzazione intelligente dei file che ti permetterà di accedere e selezionarli in maniera molto più efficiente.

Come accennato in apertura, uno dei punti di forza di Zoolz è Amazon Web Services, piattaforma a cui si affida la società tra le migliori del settore business. In questo modo avrai la massima sicurezza ed affidabilità offerti da un’infrastruttura rodata ai vertici del settore. Ottima la funzione di ripristino, che consente con un solo clic di ripristinare il backup di qualsiasi macchina. Non manca la conformità alla GDPR, il regolamento europeo sulla protezione dei dati, oltre che all’HIPAA e numerose altre regolamentazioni su privacy e framework. Chiude un pannello ben strutturato per la gestione degli utenti e dei criteri per l’accesso al cloud. Da qui è possibile stabilire il limite di backup, le dimensioni, i privilegi per ogni singolo utente ed impostare la crittografia per l’accesso ai contenuti. Insomma, una soluzione studiata per migliorare la produttività e mantenere in sicurezza i dati più importanti dell’azienda, dalle PMI alle aziende di grandi dimensioni.

Grazie ad uno sconto del 50%, è possibile ottenere il primo anno di servizio a soli 8,33 euro al mese direttamente dal sito di Zoolz.