Zoom: con gli Avatar, diventi un animale

Prima di fare il tuo ingresso nella prossima riunione da remoto, non ti dovrai più preoccupare di come sarai pettinato, vestito o truccato: sarai in grado di prendervi parte con le fattezze di un animale. È quanto consente la nuova funzionalità Avatar appena annunciata da Zoom, che all’immagine del volto sostituisce quella di un cane, di un coniglio o di una volpe.

Cani e conigli su Zoom, arrivano gli Avatar

Il risultato è quello visibile nell’immagine qui sotto, con i modelli tridimensionali che si animano e riproducono i movimenti della bocca in conseguenza a quanto fa l’utente. Per poterne usufruire è necessario effettuare l’aggiornamento alla versione 5.10 del client per Windows, macOS e iOS.

La comunicazione video è una meraviglia moderna, ma ricreare quei momenti magici e spontanei che rendono le interazioni di persona così speciali può essere difficile in un ambiente virtuale. I nostri team sono sempre alla ricerca di metodi per aiutare a connettervi con gli altri: è per questo che siamo felici di annunciare la nostra più recente funzionalità, Avatar!

A cosa serve, di preciso? Stando a quanto si legge nel comunicato ufficiale, può tornate utile per le sessioni di team building in azienda oppure per i collegamenti da remoto tra i più piccoli e il personale medico, in caso di necessità.

Al momento, la funzionalità si trova in fase Beta, dunque soggetta a cambiamenti e miglioramenti. Al momento i modelli disponibili sono quelli raccolti nello screenshot qui sopra, ma presto ne arriveranno altri. Chi desidera provare gli Avatar di Zoom non deve far altro che seguire le istruzioni riportate nelle pagine del supporto.