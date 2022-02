Zoom per macOS: risolto il bug del microfono attivo

La software house californiana ha rilasciato un aggiornamento che risolve il bug segnalato a fine dicembre da alcuni utenti. Dopo aver installato la versione 5.9.3 di Zoom non viene più visualizzato l’indicatore del microfono attivo al termine di un meeting. Il problema era certamente meno grave di quello scoperto a luglio 2019 e relativo alla presenza di un web server locale (eliminato successivamente con un update).

Microfono spento con Zoom 5.9.3

Apple ha implementato in macOS Monterey una funzionalità di sicurezza che permette di verificare se un’applicazione o un dispositivo accede al microfono o alla webcam. Quando ciò accade viene mostrato un indicatore di colore arancione per il microfono e verde per la webcam nella barra dei menu. Gli utenti Mac hanno notato che l’indicatore arancione viene visualizzato anche quando Zoom è aperto in background, senza nessun meeting o chiamata in corso.

In seguito alle segnalazioni di fine dicembre 2021, l’azienda californiana aveva distribuito la versione 5.9.1. Nelle note di rilascio è scritto che il problema dell’indicatore è stato risolto. In realtà non era cambiato nulla. Il bug è stato invece eliminato con la versione 5.9.3, sebbene nelle note di rilascio non ci sia nessun riferimento a riguardo.

La conferma è arrivata da un responsabile di Zoom che ha consigliato agli utenti di attivare gli aggiornamenti automatici. Un portavoce ha rassicurato gli utenti, affermando che il bug era solo “visuale”. Nessuna registrazione audio è stata inviata ai server di Zoom.