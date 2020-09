Zoom: l'evento Zoomtopia 2020 il 14 e 15 ottobre

Più di 125 speaker e 80 sessioni: è piuttosto fitta l’agenda di Zoomtopia 2020, evento che andrà in scena nelle giornate del 14 e 15 ottobre in formato esclusivamente digitale come impone il periodo. Sarà l’occasione per fare il punto sulle più recenti evoluzioni del servizio offerto da Zoom e su quelle messe in cantiere dalla software house, ma anche selle tendenze legate allo smart working, alla didattica a distanza e alla comunicazione da remoto.

Zoomtopia 2020 in scena il 14 e 15 ottore

La registrazione è aperta a tutti e completamente gratuita. In programma appuntamenti dedicati tra le altre cose alla sicurezza della piattaforma (è da poco stata introdotta per tutti l’autenticazione a due fattori) e alle possibilità offerte dall’App Marketplace che già conta oltre 600 componenti aggiuntive che vanno ad ampliare le caratteristiche di Zoom.

Il mondo sembra un po’ diverso ora e lo sarà anche Zoomtopia 2020. La nostra conferenza annuale dedicata agli utenti quest’anno sarà virtuale e anche se siamo dispiaciuti di non poter vedere tutti di persona, siamo entusiasti per l’opportunità di condividere la nostra visione per un futuro di sicurezza e comunicazioni senza ostacoli in un formato sicuro e immersivo.

La prima parte dell’anno ha costituito un momento d’oro per la società, come testimoniano i risultati finanziari relativi all’ultima trimestrale. Il business è letteralmente esploso con entrate più che quadruplicate in dodici mesi toccando quota 663,5 milioni di dollari (rispetto ai 145,8 milioni di dollari del 2019). L’utile si è attestato a 186 milioni di dollari: un anno prima era 5,5 milioni di dollari. A innescare il trend i nuovi iscritti.