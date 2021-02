Una doverosa precisazione: al momento la funzionalità in questione è disponibile solo in lingua inglese, ma è lecito supporre che Zoom abbia intenzione di introdurre il supporto ad altre lingue in vista di un rollout su più larga scala. Stiamo parlando di Live Transcription, al momento riservata esclusivamente a coloro che si connettono alla piattaforma con un account premium a pagamento.

La Live Transcription di Zoom per tutti in autunno

Come si può intuire già dal nome si tratta di un sistema che mostra sottotitoli automatici live, generati in tempo reale dal servizio durante le riunioni, sfruttando algoritmi di intelligenza artificiale in grado di trascrivere quanto pronunciato dai partecipanti. Oggi il team al lavoro su Zoom annuncia che più avanti sarà accessibile da tutti, anche da coloro con un account free. È già possibile chiedere di ottenerla in anteprima compilando un apposito modulo.

Da qui all’autunno 2021, Zoom sarà felice di offrire l’accesso alla funzionalità Live Transcription (i sottotitoli automatici) a tutti gli utenti che ne hanno necessità per migliorare la partecipazione ai meeting su Zoom.

La piattaforma è consapevole del fatto che con tutta probabilità arriveranno molte richieste, invitando dunque a pazientare nel caso in cui ci sia da attendere.

Poiché ci aspettiamo un volume elevato di richieste, apprezziamo la vostra pazienza mentre lavoriamo per rendere i sottotitoli automatici disponibili per tutti i nostri utenti.

Sempre dal form la conferma dell’attesa necessaria per vedere la funzionalità resa disponibile a tutti: avverrà entro l’autunno 2021. Si attendono ora conferma sul supporto ad altre lingue, italiano compreso.