Zoom Whiteboard anche in realtà virtuale

L'azienda californiana ha annunciato molte novità durante l'evento Zoomtopia 2021. Una di esse permette di utilizzare la funzionalità Zoom Whiteboard all'interno del meeting virtuale creato con l'app Horizon Workrooms per Oculus Quest 2. Gli utenti del popolare servizio troveranno numerosi miglioramenti nel corso dei prossimi mesi.

Zoom Whiteboard in realtà virtuale

Attualmente è possibile condividere una lavagna durante le riunioni, ma la versione beta di Zoom Whiteboard (disponibile entro fine anno) sarà accessibile anche all'esterno dei meeting nelle app Zoom e sul web. Gli utenti potranno aggiungere “sticky notes”, scrivere commenti e disegnare. All'inizio del 2022, Zoom Whiteboard verrà “portato” nel mondo virtuale creato con Horizon Workrooms, insieme a Zoom Meetings.

Sarà possibile visualizzare una lavagna sul tavolo virtuale oppure fissarla al muro. Gli utenti potranno scrivere sulla lavagna virtuale insieme ai colleghi di lavoro che usano la versione per PC. Ciò permetterà di collaborare utilizzando qualsiasi dispositivo.

Zoom ha inoltre annunciato l'arrivo nel 2022 della trascrizione automatica in 30 lingue e della traduzione in tempo reale in 20 lingue. Sono previste diverse novità anche per Zoom Chat, tra cui l'integrazione con Microsoft SharePoint e Box. Conference è invece la nuova funzionalità di Zoom Events che consente di organizzare e gestire eventi che durano più giorni e offrono fino a 13 sessioni allo stesso tempo.

Le Zoom Apps, rilasciate a luglio, saranno disponibili in Zoom Video Webinars, Zoom Rooms per dispositivi touch e le app Zoom mobile. Uno degli ultimi arrivi è l'integrazione con Docusign che consente di firmare i documenti durante i meeting.