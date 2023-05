Zyxel: due vulnerabilità critiche in firewall e VPN

Di tanto in tanto, purtroppo, Zyxel sale agli onori della cronaca a causa di vulnerabilità relative alle proprie soluzioni, come accaduto a settembre scorso. A tal riguardo, nel corso delle ultime ore, la famosa azienda ha iniziato ad avvertire i clienti dell’esistenza di due falle critiche in molti suoi prodotti firewall e VPN destinati a piccole e medie imprese che i malintenzionati potrebbero sfruttare senza eseguire l’autenticazione.

Zyxel: scovate le falle CVE-2023-33009 e CVE-2023-33010

Entrambe le vulnerabilità sono overflow del buffer e potrebbero consentire l’esecuzione di codice remoto (Denial of Service) sui dispositivi vulnerabili. Eccole in dettaglio:

(punteggio di gravità critica di ) – è una vulnerabilità di overflow del buffer nella funzione di notifica in alcuni prodotti Zyxel che consente a un utente malintenzionato non autenticato di eseguire l’esecuzione di codice remoto o imporre condizioni DoS. CVE-2023-33010 (punteggio di gravità critica di 9,8) – è una vulnerabilità di overflow del buffer nella funzione di elaborazione ID in alcuni prodotti Zyxel, la quale consente a un utente malintenzionato non autenticato di eseguire l’esecuzione di codice remoto o imporre condizioni DoS.

La soluzione a tutto ciò è fortunatamente già disponibile, in quanto l’azienda ha prontamente provveduto a rilasciare le patch apposite, che gli utenti sono invitati a scaricare e installare sui propri dispositivi coinvolti il prima possibile.

Il download delle patch può avvenire da questa pagina Web e riguarda i seguenti dispositivi.