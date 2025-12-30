 Solo 1,11 euro al mese per questa VPN senza limiti
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Solo 1,11 euro al mese per questa VPN senza limiti

Costa meno di un caffè al mese: risparmia il 90%, ottiene 3 mesi gratis e proteggi i tuoi dispositivi con la rete globale di PrivadoVPN.
Solo 1,11 euro al mese per questa VPN senza limiti
Sicurezza VPN
Costa meno di un caffè al mese: risparmia il 90%, ottiene 3 mesi gratis e proteggi i tuoi dispositivi con la rete globale di PrivadoVPN.

È in corso l’offerta speciale di PrivadoVPN con il 90% di sconto e 3 mesi extra gratis se attivi l’abbonamento dalla durata biennale. Ti permetterà di collegarti alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, per navigare in modo totalmente anonimo e protetto dai tuoi smartphone, tablet, computer e molto altro ancora. Non lasciarti sfuggire l’occasione, la promozione non durerà ancora per molto.

Attiva l’offerta di PrivadoVPN

La super offerta di PrivadoVPN: fino al 2028

Potrai scegliere tra le centinaia di server in 67 città del mondo con crittografia AES-256 e funzionalità avanzate (a partire dal supporto proxy SOCKS5) per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere il tuo reale, così da evitare qualsiasi forma di tracciamento e profilazione con finalità di marketing. Non ci sono limiti per quanto riguarda la banda o la velocità e il blocco degli annunci pubblicitari evita interruzioni fastidiose. Ancora, il pacchetto include una robusta protezione antivirus per la la tutela delle minacce informatiche e strumenti di parental control per i genitori. Fai un salto sul sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli.

L'offerta di PrivadoVPN

Grazie allo sconto del 90% sul listino, l’abbonamento biennale è in offerta al prezzo mensile di soli 1,11 euro, meno di un caffè al bancone del bar. A questo si aggiungono i 3 mesi extra gratis per andare avanti fino al marzo 2028. Se non sarai soddisfatto, potrai eventualmente chiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Attiva l’offerta di PrivadoVPN

Tra gli altri punti di forza che non abbiamo ancora citato c’è la politica Zero Log. Di cosa si tratta? PrivadoVPN si impegna a non salvare mai, né a cedere, i dati dell’utente. È un requisito fondamentale per una Virtual Private Network. Ecco quali sono le applicazioni ed estensioni disponibili: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV, tvOS, Chrome, Edge, Firefox e Brave.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Inizia il 2026 col piede giusto: ExpressVPN a -79% (+4 mesi gratis)

Inizia il 2026 col piede giusto: ExpressVPN a -79% (+4 mesi gratis)
ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre con la promo di fine 2025

ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre con la promo di fine 2025
ExpressVPN: sicurezza digitale con prezzo scontato

ExpressVPN: sicurezza digitale con prezzo scontato
Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis

Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis
Inizia il 2026 col piede giusto: ExpressVPN a -79% (+4 mesi gratis)

Inizia il 2026 col piede giusto: ExpressVPN a -79% (+4 mesi gratis)
ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre con la promo di fine 2025

ExpressVPN è in offerta al prezzo più basso di sempre con la promo di fine 2025
ExpressVPN: sicurezza digitale con prezzo scontato

ExpressVPN: sicurezza digitale con prezzo scontato
Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis

Solo per poco Surfshark VPN a 1,99€ con 3 mesi extra gratis
Davide Tommasi
Pubblicato il
30 dic 2025
Link copiato negli appunti