Solo 1,11 euro al mese per questa VPN senza limiti

È in corso l’offerta speciale di PrivadoVPN con il 90% di sconto e 3 mesi extra gratis se attivi l’abbonamento dalla durata biennale. Ti permetterà di collegarti alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea, per navigare in modo totalmente anonimo e protetto dai tuoi smartphone, tablet, computer e molto altro ancora. Non lasciarti sfuggire l’occasione, la promozione non durerà ancora per molto.

La super offerta di PrivadoVPN: fino al 2028

Potrai scegliere tra le centinaia di server in 67 città del mondo con crittografia AES-256 e funzionalità avanzate (a partire dal supporto proxy SOCKS5) per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e nascondere il tuo reale, così da evitare qualsiasi forma di tracciamento e profilazione con finalità di marketing. Non ci sono limiti per quanto riguarda la banda o la velocità e il blocco degli annunci pubblicitari evita interruzioni fastidiose. Ancora, il pacchetto include una robusta protezione antivirus per la la tutela delle minacce informatiche e strumenti di parental control per i genitori. Fai un salto sul sito ufficiale per scoprire tutti gli altri dettagli.

Grazie allo sconto del 90% sul listino, l’abbonamento biennale è in offerta al prezzo mensile di soli 1,11 euro, meno di un caffè al bancone del bar. A questo si aggiungono i 3 mesi extra gratis per andare avanti fino al marzo 2028. Se non sarai soddisfatto, potrai eventualmente chiedere il rimborso completo entro 30 giorni.

Tra gli altri punti di forza che non abbiamo ancora citato c’è la politica Zero Log. Di cosa si tratta? PrivadoVPN si impegna a non salvare mai, né a cedere, i dati dell’utente. È un requisito fondamentale per una Virtual Private Network. Ecco quali sono le applicazioni ed estensioni disponibili: Windows, macOS, Android, iOS, Fire TV, Android TV, tvOS, Chrome, Edge, Firefox e Brave.