1 anno di servizi gratuiti da attivare e utilizzare sul Cloud di Aruba

Aruba, con i suoi Data Center distribuiti sul territorio italiano e le sue tecnologie all’avanguardia sia in termini di prestazioni che di sicurezza, è tra le realtà più interessanti per diversi servizi di hosting. Tra cui quelli dedicati al cloud. Per le aziende e i clienti privati Aruba mette a disposizione un credito fino a 100€ da utilizzare per accedere a un anno di servizi esclusivi. Scopri le soluzioni Aruba Cloud.

Le soluzioni cloud di Aruba accessibili gratuitamente

È sufficiente creare un account gratuito per ricevere 20€ (per i clienti privati) e 100€ di credito (per le aziende). Il credito è sufficiente per pagare un anno di diversi servizi di Aruba Cloud. I servizi accessibili con questo credito gratuito sono:

Aruba Cloud Server

Database As a Service

Cloud VPS

Container As a Service

Cloud Object Storage

Load Balancer

Cloud Backup

Virtual Switch

Con Aruba Cloud Server si ha a disposizione un server scalabili con traffico illimitato, ideale per crescere senza limiti e con costi prevedibili. Il servizio Database as a Service è invece dedicato alla gestione sicura e automatizzata di database relazionali in cloud. È indicato per semplificare l’amministrazione e migliorare la produttività. Lo strumento Cloud VPS, invece, mette a disposizione server virtuali flessibili con tecnologia avanzata per ottenere prestazioni affidabili e personalizzazione a costi accessibili.

Il servizio Container as a Service è dedicato alla gestione di container in cloud. È una soluzione che garantisce portabilità, velocità di deploy e risparmio di risorse. Con Cloud Object Storage si ha uno spazio di archiviazione scalabile per dati e backup in un ambiente sicuro, accessibile e ottimale per grandi volumi.

Load Balancer è invece il servizio per la distribuzione intelligente del traffico tra server in modo da aumentare le prestazioni e garantire alta disponibilità. Il servizio Cloud Backup è dedicato ai backup automatici in cloud così da proteggere i dati e semplificare il ripristino in caso di emergenze. Infine con Virtual Switch si ha una connessione privata tra server cloud; una soluzione che consente di avere reti isolate e sicure per migliorare la comunicazione tra i server.

