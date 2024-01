1 anno di Spazio Cloud a un prezzo mai visto prima

Ottieni il 70% di sconto con Internxt. Grazie a questa soluzione ottieni il miglior spazio cloud a un prezzo eccezionale. Grazie alla sua app multi-device hai accesso in modo facile e sicuro a tutti i tuoi file su tutti i tuoi dispositivi. Puoi anche condividerli senza rischi con altri utenti. Riprendi il controllo dei tuoi file e proteggili con Internxt.

Il vantaggio di questa soluzione è che ottieni un’archiviazione sicura in cloud. La privacy dei tuoi dati è garantita dai sistemi di sicurezza integrati. Internxt è un gruppo di professionisti totalmente dediti a proteggere i tuoi file online. Tutto ciò che viene fatto ed ogni decisione che viene presa è incentrata sull’impedire la violazione delle tue informazioni personali e sensibili.

Internxt è uno spazio cloud avanzato progettato per essere privato. L’azienda non memorizza password o altri dati dell’utente crittografandoli tutti, anche quando sono in transito. Quindi hai una sicurezza senza compromessi con file frammentati e crittografati end-to-end prima ancora di uscire dal tuo dispositivo. Inoltre, tutto è open-source e trasparente, verificato in modo indipendente.

Spazio Cloud Internxt: tutti i piani annuali a disposizione

Scegli lo spazio cloud di Internxt, oggi al 70% di sconto. Scopri tutte le soluzioni disponibili con i piani annuali sottoscrivibili:

5TB a soli 59,99 euro, invece di 199,99 euro l’anno con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt;

a soli 59,99 euro, invece di 199,99 euro l’anno con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt; 200GB a soli 13,79 euro, invece di 45,99 euro l’anno con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt;

2TB a soli 32,99 euro, invece di 109,99 euro l’anno con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt;

a soli 32,99 euro, invece di 109,99 euro l’anno con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt; 10TB a soli 89,99 euro, invece di 299,99 euro l’anno con archiviazione e condivisione di file criptati, accesso ai file da qualsiasi dispositivo e accesso a tutti i servizi Internxt.

