Dal 1° aprile sul digitale terrestre arriva il nuovo canale Film Time Crime

Il palinsesto della piattaforma digitale terrestre si arricchirà di un nuovo canale televisivo in arrivo per il 1° aprile 2025. Stiamo parlando di FILM TIME CRIME, il canale che ti lancerà direttamente nelle storie crime più appassionanti. La cosa interessante è che è completamente gratuito e disponibile per tutti coloro che hanno un televisore o decoder collegato a internet.

Infatti, questo canale trasmetterà i suoi contenuti appoggiandosi alla tecnologia HbbTV, la causa di un incremento notevole di canali disponibili in streaming sul digitale terrestre. Infatti, questa modalità sfrutta la sintonizzazione del canale per accedere a tutti gli apparecchi degli italiani e trasmette attraverso la connessione dati del telespettatore, migliorando anche la qualità visiva.

Il canale in questione si trova all’interno del MUX CAIRO DUE. Nella piattaforma DTT è sintonizzabile alla posizione automatica LCN 261 con l’identificativo UNO SET. A video è presente una scritta che avvisa l’utente della necessità di una connessione dati per accedere ai contenuti del canale: “Per vedere questo canale collega la TV a Internet“.

Le programmazioni verranno trasmesse a partire dal 1° aprile 2025 in modalità HbbTV accedendo al nuovo canale interattivo FILM TIME CRIME. Per prepararsi al meglio non solo occorre avere un apparecchio di ultima generazione, ma anche avviare la ricerca automatica dei canali del digitale terrestre per ottenere questo nuovo canale, UNO SET, nella lista di quelli disponibili sul proprio televisore o decoder.

Digitale Terrestre: il MUX CAIRO DUE cresce

Il MUX CAIRO DUE è in crescita, ottenendo un nuovo canale sulla piattaforma digitale terrestre, FILM TIME CRIME, che trasmetterà in modalità HbbTV dal 1° aprile 2025. Vediamo il multiplex nazionale in questione aggiornato con la recente novità.