10 anni di Amazon.it: cosa compriamo, cosa cerchiamo

Qual è stato il primo prodotto mai acquistato su Amazon.it? Si tratta del libro per bambini “The Gruffalo” di Axel Scheffler. Era il 23 novembre 2010 e tra pochi giorni sarà il momento di celebrare questo primo decennio di acquisti in uno dei momenti più particolari della stessa Amazon: sarà un giorno sospeso tra le insidie della pandemia e le opportunità del Black Friday, ma sarà anche un momento per fare il punto su cosa ha rappresentato Amazon in questo decennio e come gli italiani siano cambiati in parallelo alla stessa Amazon.

10 anni di Amazon.it: sarà il 23 novembre 2020

Così la stessa Amazon racconta sé stessa ed il rapporto con gli italiani:

Le categorie al vertice della top 10 dei prodotti più acquistati su Amazon.it sono i libri, l’elettronica di consumo e la casa, protagoniste indiscusse degli acquisti degli italiani durante tutte le edizioni di Black Friday. I libri si posizionano al vertice tra le categorie di prodotto più apprezzate, con i testi per bambini e ragazzi che si rivelano i prodotti bestseller in assoluto. Nella categoria elettronica, gli accessori wireless, bluetooth e per il computer ma anche la componentistica, in particolare le schede di memoria per computer, hanno guadagnato grande popolarità in questo decennio. La categoria casa occupa tre posizioni centrali nella classifica delle categorie più popolari, con accessori, home decor e illuminazione a farla da padroni. A seguire, troviamo la categoria prodotti di bellezza e per la cura della persona.

Negli ultimi mesi i prodotti più cercati sono il lettore Kindle Paperwhite (129,9 euro), spazzolini da denti, le pastiglie per le lavastoviglie e le Fire TV Stick: una differenziazione di prodotti che è andata ad ampliarsi e che negli ultimi mesi è stata caricata di valori ulteriori in virtù della necessità di muoversi quanto meno possibile dalla propria abitazione.

Da 5 anni è attivo il servizio Prime Now, mentre da 7 anni ormai il Black Friday è diventato un’abitudine consolidata che, traslato dal marketing alle abitudini di consumo, ha ampliato la stagione natalizia aprendo maggiori opportunità sugli acquisti online. In questo anno (a dir poco “straordinario”, nel senso di “fuori dall’ordinario”) il Black Friday ha vissuto una fase anticipata, con sconti che vanno a terminare il 19 novembre. Poi si spegneranno le 10 candeline, quindi sarà il momento degli ultimi regali: quelli di Natale, quelli del Black Friday vero e proprio.