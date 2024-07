Le 10 migliori serie in streaming su Apple TV+

Il catalogo di Apple TV+ si arricchisce continuamente di nuovi contenuti. Qui è dove proponiamo un punto di partenza per chi approccia la piattaforma, elencando le 10 migliori serie disponibili. Ricordiamo che è possibile guardare tutto gratis per 7 giorni, attivando il periodo di prova.

Apple TV+: la Top 10 delle migliori serie in streaming

Così come per tutte le classifiche, anche questa Top 10 è frutto di pareri personali, compilata cercando di tenere in considerazione generi differenti e target di pubblico diversi. Tutti gli episodi sono in streaming sul servizio, da vedere su dispositivi come smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e set-top box compatibili.

Ted Lasso: racconta l’avventura di un coach di football americano alle prese con il mondo del calcio, a lui sconosciuto; See: l’umanità del XXI secolo è stata decimata da un virus, i sopravvissuti sono solo 2 milioni; Servant: i genitori Dorothy e Sean assumono la tata Leanne per accudire una bambola reborn; Fondazione: ispirata all’omonima saga letteraria di Asimov, racconta di pianeti lontani e di una nuova scienza, la psicostoria; For All Mankind: tutto ha inizio quando, in un 1969 alternativo, un cosmonauta sovietico è il primo a mettere piede sulla Luna; Slow Horses: spionaggio e genere drammatico si mescolano in questa serie dalle tinte thriller con tre stagioni già disponibili; Scissione: thriller psicologico a episodi, ha al centro una procedura medica che separa i ricordi della vita personale da quelli lavorativi; The Morning Show: un cast stellare dà vista a un notiziario televisivo popolare negli Stati Uniti; Lezioni di chimica: Elizabeth è una chimica che, dopo il licenziamento, diventa presentatrice in un programma televisivo di cucina; Shrinking: Jimmy è un terapeuta che dice ai suoi pazienti cosa pensa realmente, violando le barriere etiche.

Non è tutto. È in corso una promozione che offre 3 mesi gratis di accesso completo al servizio con l’acquisto di un nuovo dispositivo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Così, potrai vedere le migliori serie in streaming su Apple TV+, senza ulteriori spese. Consulta le condizioni sul sito ufficiale.