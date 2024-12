I 10 migliori strumenti di AI generativa nel 2025

Con il boom dell’intelligenza artificiale generativa, ogni giorno nascono nuovi tool che sfruttano questa tecnologia. Perciò non è facile orientarsi in questa moltitudine di strumenti disponibili. Ecco una selezione di strumenti di AI generativa da tenere d’occhio e provare nel prossimo anno.

10 strumenti di AI generativa da provare assolutamente nel 2025

Quali sono i tool di AI generativa più promettenti su cui vale la pena concentrarsi nel 2025? Ecco una lista dei 10 strumenti imperdibili:

1. Pika: il generatore video per “schiacciare” le teste dei tuoi nemici…

Pika di Pika Labs è un generatore di video AI che consente agli utenti di creare una sequenza animata da una query di testo, un’immagine o un video che si può importare direttamente nella piattaforma. È possibile regolare la durata, il formato o anche lo stile del video generato.

Il generatore offre anche una galleria di effetti, i Pikaffect, che dà agli utenti la possibilità di schiacciare, gonfiare, distruggere, far decollare o addirittura far sparire la persona o l’oggetto scelto, semplicemente importando una foto.

2. Perplexity: un motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale

Perplexity ha inaugurato l’era dei motori di ricerca AI. Questo strumento, infatti, consente di rispondere a domande e svolgere attività basandosi su informazioni sempre aggiornate. Perplexity indica le fonti utilizzate, in modo che l’utente possa verificare i dati che fornisce. È anche possibile creare uno spazio collaborativo per creare una base di conoscenza per il proprio team di lavoro. Questo tool di AI generativa è molto simile a un classico motore di ricerca con una scheda Scopri che elenca le notizie più rilevanti per l’utente.

3. Suno: un generatore musicale molto realistico

Suno è un generatore di musica e testi assistito dall’intelligenza artificiale. Per creare l’opera musicale dei propri sogni, tutto ciò che si deve fare è inviare le informazioni che devono essere presenti nel brano, come stile musicale, voci, strumenti, emozioni che deve trasmettere, ecc. E se non si ha l’ispirazione giusta? Nessun problema, si può chiedere a Suno di generare in autonomia testi o stili musicali. La musica generata può durare fino a 4 minuti e si può scaricare in formato mp3 o mp4. Alla fine di novembre Suno ha presentato la versione 4 del suo software con numerosi miglioramenti. Abbastanza per offrire bellissima musica personalizzata ai propri cari!

4. Recraft V3: il generatore di immagini AI definitivo

Recraft V3 è uno strumento che utilizza l’intelligenza artificiale per generare o modificare le immagini. A novembre 2024 è stato votato come il generatore di immagini più efficiente sul mercato. Si possono creare immagini in oltre 100 stili diversi e modificarle come si desidera utilizzando i numerosi strumenti integrati nell’applicazione. È possibile, tra le altre cose, cancellare elementi dell’immagine con la gomma magica, oppure sostituirli con lo strumento Modifica area. Recraft offre anche la creazione di template per le proprie immagini di marketing.

5. Le Chat: il concorrente francese di ChatGPT

Le Chat è sviluppato dalla startup francese Mistral AI, ed è l’equivalente di ChatGPT di OpenAI. È in in grado di generare testi, interpretare file multimediali che l’utente trasmette o di effettuare ricerche sul web per ottenere informazioni in tempo reale. Sebbene Le Chat sia un generatore di testi, può produrre anche immagini semplicemente descrivendo ciò che si desidera generare. Offre anche una funzionalità chiamata Canvas. Si tratta di uno spazio di creazione che consente di progettare documenti, presentazioni, codici o modelli utilizzando un’interfaccia a doppia finestra.

6. Flux Pro 1.1 Ultra per generare immagini in 4K

FLUX Pro 1.1 Ultra è il generatore di immagini AI di Black Forest Labs. È uno strumento molto potente, soprattutto con l’ultimo update. Questo nuovo modello può generare immagini in meno di 10 secondi, con una risoluzione quattro volte superiore senza compromettere la qualità. La modalità raw in particolare, permette di creare immagini più naturali, quasi indistinguibili da quelle reali. Si può testare Flux 1.1 Pro Ultra su varie piattaforme, tra cui Cartario o Hugging Face.

7. Haiper: un generatore di video da testi o immagini

Haiper è un generatore di video e immagini basato sul proprio modello linguistico. Lo strumento è in grado di creare video da testi, immagini o altri video. È anche possibile definire il formato, la durata o anche la qualità del video. Lo strumento dispone anche di una scheda Modello, nella quale è sufficiente integrare un’immagine per la generazione in modo da seguire l’esempio del modello selezionato.

8. ElevenLabs: lo strumento per generare o clonare voci utilizzando l’intelligenza artificiale

ElevenLabs è un generatore vocale AI che crea voci sintetiche realistiche in 29 lingue diverse. La piattaforma è anche in grado di clonare la propria voce o eseguire la traduzione vocale di video o audiolibri. Lo strumento rileva le sfumature nei testi che si inviano e produce una voce vicina all’intonazione umana. Inoltre, grazie all’editor è a disposizione, si può modificare nel dettaglio i parametri vocali e rendere la voce più autentica che mai.

Infine, la funzione Doppiaggio dà la possibilità di sostituire l’audio di un video in una nuova lingua. Ad esempio, se si vuole far parlare l’italiano a un giapponese, si può fare mantenendo il tono della voce originale.

9. Midjourney: il generatore di immagini più popolare

Midjourney è un generatore di immagini AI. Può creare illustrazioni, elementi visivi o immagini in tutti gli stili artistici semplicemente scrivendo un prompt testuale. È accessibile tramite un server Discord o dal proprio sito Web, consentendo di scambiare e visualizzare le creazioni di altri utenti. Nella piattaforma è integrato un editor di immagini per modificare rapidamente le immagini con strumenti come zoom indietro, ingrandimento del formato, remix, ecc.

10. Murf: il generatore audio che offre un’ampia gamma di voci realistiche

Murf è un generatori di voce AI. Questo software è abbastanza simile a ElevenLabs, il suo grande punto di forza resta comunque la sua ampia libreria di voci, nella quale potrai trovare più di 120 voci sintetiche disponibili in 24 lingue. Le voci vengono classificate in base al formato dell’audio o del video. Si può quindi trovare voci pensate per documentari, lettura, relax, ecc. È inoltre disponibile uno spazio di collaborazione per condividere i propri progetti e andare avanti come team.