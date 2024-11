Suno v4, le nuove funzioni del generatore di musica AI

Il generatore di musica AI Suno ha presentato la quarta versione del suo modello linguistico, che dovrebbe “portare la creazione di musica a un livello superiore“. Suno V4 è disponibile da subito sull’app iOS e sull’interfaccia online per gli utenti che hanno sottoscritto uno dei piani a pagamento (Pro, a 10 dollari al mese, e Premier, a 30 dollari al mese.

Suno V4, la nuova versione del generatore di musica AI

Suno afferma sul blog che la nuova versione dà alle tracce generate una struttura più dinamica e voci più pulite. Negli esempi mostrati, le voci sembrano di qualità migliore rispetto a quelle generate con V3. Ma resta da vedere se i risultati nelle lingue diverse dall’inglese siano altrettanto buoni.

Nel corso dell’autunno 2024, Suno ha annunciato l’integrazione di due nuove funzionalità: Covers, che consente di ricreare canzoni esistenti in stili musicali differenti, e Personas, che dà la possibilità di clonare lo stile e il sound di qualunque brano musicale. Queste due opzioni sono già disponibili con V4.

Oltre alle funzioni Covers e Personas, e ai miglioramenti generali della qualità audio, V4 presenta tre nuove funzioni interessanti:

Rimasterizzazione: permette di rimasterizzare un brano con V4 per migliorarne la qualità;

Immagini illustrative: per illustrare i brani, Suno può ora creare disegni che si adattano all’atmosfera delle proprie creazioni;

Testi con ReMi: V4 include un nuovo assistente, chiamato ReMi, progettato per aiutare a scrivere testi più creativi.

La nuova versione del generatore di musica dovrebbe consentire agli utenti di produrre contenuti ancora più difficili da distinguere dalle opere originali e rafforzare il ruolo delle tecnologie AI nell’industria musicale. In realtà, questa tendenza è disapprovata dai giganti del settore, in particolare Universal, Sony e Warner, che hanno denunciato Suno per violazione di copyright