Covers di Suno, l'AI che ricrea canzoni famose in diversi stili

Suno ha appena lanciato “Covers“, un nuovo strumento che consente di ricreare canzoni esistenti in stili musicali completamente diversi, un po’ come applicare un filtro a una foto o chiedere all’intelligenza artificiale di imitare la voce di uno scrittore.

Covers di Suno, l’AI che reinventa le canzoni

Attualmente in versione beta, Covers può trasformare qualsiasi input audio. Che si tratti di un canto amatoriale sotto la doccia o di brani prodotti professionalmente. L’intelligenza artificiale è quindi in grado di creare diversi generi musicali preservando la melodia originale. Questa tecnologia rivoluzionaria mira a preservare l’essenza di una canzone dandole al contempo una nuova interpretazione stilistica.

Come funziona Covers?

Utilizzare Covers è molto semplice. Gli utenti devono semplicemente selezionare un brano dalla loro libreria e scegliere l’opzione “Cover Song“. L’intelligenza artificiale trasforma la canzone nello stile desiderato.

Un aspetto interessante di questa funzione è la capacità di aggiungere testi adatti al genere ai brani strumentali. Sebbene l’intelligenza artificiale generi automaticamente questi testi, Suno consiglia agli utenti di perfezionarli per renderli più coerenti. Il bello è che è possibile modificare il risultato più volte per adattarlo ai propri gusti.

“La musica è personale e Covers vi offre gli strumenti per esplorare ancora più modi per entrare in contatto con la vostra musica“, ha spiegato Suno in un recente post sul blog. L’azienda prevede che gli utenti sperimentino remix di generi diversi, aggiungano voci agli strumenti o esplorino come i loro brani potrebbero suonare in contesti diversi.

Per i musicisti e i produttori, Covers offre un’opportunità unica di sperimentare diversi arrangiamenti e stili senza perdere tempo.

La partnership con Microsoft

Inoltre, l’azienda ha stretto una partnership con Microsoft per offrire un plugin per il suo strumento text-to-music in Microsoft Copilot e ha recentemente lanciato un’applicazione mobile. Tuttavia, come spesso accade con questo tipo di intelligenza artificiale, tutto ciò comporta problemi legali.

Suno e altri generatori di musica AI simili sono stati citati in giudizio dalle principali case discografiche per violazione del copyright. L’industria si trova ad affrontare questioni più ampie sulla legalità dell’uso di musica esistente come dati di addestramento per i modelli AI.

La funzione Covers è attualmente disponibile per gli abbonati a Suno Pro e Premier. Questi utenti ricevono 200 generazioni di cover gratuite per iniziare, dopodiché ogni nuova cover costa dieci crediti, proprio come la creazione di una canzone completamente nuova.