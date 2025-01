10 prompt di Perplexity per automatizzare il marketing con l'AI

Perplexity AI può diventare uno strumento prezioso per chi lavora nel marketing. Può analizzare i dati sul proprio pubblico e fornire approfondimenti utili per definire le persona a cui ci si rivolge. Può proporre strategie su misura e persino generare copy accattivanti per gli annunci pubblicitari che risuonino con il proprio brand.

Perplexity AI è a metà strada tra un tradizionale motore di ricerca, come Google, e un chatbot AI come ChatGPT. L’obiettivo, infatti, era unire il meglio dei due mondi. Per questo motivo, oltre a essere uno strumento molto utile per fare ricerche, con tanto di voci correlate, può essere sfruttato per svolgere attività di marketing. Ad esempio, per analizzare il pubblico target, definire gli obiettivi e creare contenuti. Tutto su un’unica piattaforma.

Inoltre, con l’abbonamento Pro è possibile anche generare immagini. Piccola chicca del momento: tra i vari modelli AI a disposizione, ci sono anche OpenAI o1 e il chiacchieratissimo R1 di DeepSeek.

Perplexity AI, 10 prompt a prova di bomba per i marketer

Ecco 10 prompt per automatizzare attività come creazione di contenuti, analisi competitor e generazione di idee.

1. Il profiler del pubblico di riferimento

Per creare una strategia di marketing efficace, è necessario conoscere il proprio pubblico. Perplexity può aiutare a creare un profilo dettagliato del proprio target. Basta inserire questo prompt: “Sei un esperto di marketing. Crea un profilo dettagliato del mio pubblico di destinazione per [prodotto/servizio]. Includi dati demografici, problemi e motivazioni d’acquisto.”

Perplexity può fornire un output come questo:

Profilo del pubblico di destinazione per un’App di alimentazione per giovani professionisti

Dati Demografici

Età: 20-35 anni

Genere: Entrambi i generi, con una leggera prevalenza di donne interessate alla salute e al benessere

Istruzione: Laurea o diploma universitario

Reddito: Medio-alto, con una capacità di spesa per servizi di salute e benessere

Occupazione: Giovani professionisti, imprenditori, studenti universitari

Problemi e sfide

Mancanza di tempo: I giovani professionisti hanno orari di lavoro intensi e poco tempo per pianificare e preparare pasti salutari.

Conoscenza limitata della nutrizione: Molti non hanno una buona comprensione di cosa significhi mangiare in modo sano e bilanciato.

Stress e sedentarietà: La vita frenetica e lo stress possono portare a scelte alimentari poco salutari e a uno stile di vita sedentario.

Difficoltà nella pianificazione dei pasti: Trovare ricette interessanti e salutari può essere complicato senza una guida.

Motivazioni d’acquisto

Desiderio di salute e benessere: I giovani professionisti sono sempre più interessati a migliorare la loro salute fisica e mentale.

Convenienza e praticità: Un’app che offre soluzioni rapide e facili per pianificare e preparare pasti salutari è molto attraente.

Personalizzazione: La possibilità di personalizzare i piani alimentari in base alle esigenze individuali (dieta, allergie, preferenze) è un fattore chiave.

Accesso a ricette e consigli: Avere accesso a ricette innovative e consigli nutrizionali può aiutare a mantenere un interesse costante nell’app.

Comportamenti e preferenze

Uso delle tecnologie: I giovani professionisti sono molto familiari con le tecnologie digitali e preferiscono soluzioni che si integrano facilmente nella loro vita quotidiana.

Social Media: Sono influenzati dalle recensioni e dalle raccomandazioni sui social media.

Sostenibilità: Molti sono sensibili alle questioni ambientali e preferiscono opzioni che riducono lo spreco alimentare e promuovono la produzione locale.

Strategie di Marketing

Campagne social: Utilizzare i social media per promuovere l’app e condividere ricette e consigli salutari.

Influencer marketing: Collaborare con influencer nel settore del benessere e della nutrizione per promuovere l’app.

Offerte personalizzate: Offrire piani alimentari personalizzati e promozioni speciali per nuovi utenti.

Integrazione con servizi di consegna: Collaborare con servizi di consegna per offrire opzioni di acquisto degli ingredienti direttamente dall’app.

2. Il suggeritore di canali di marketing

Scegliere le piattaforme giuste per promuovere un prodotto può fare la differenza tra il successo e il fallimento. Ecco il prompt da dare in pasto a Perplexity:

“Suggerisci i 5 canali di marketing principali per promuovere [prodotto/servizio] a [pubblico di destinazione]. Spiega perché ogni canale è efficace.”

Ecco un esempio di output per un prodotto per la cura della pelle destinato ai millennials:

Annunci su Instagram: piattaforma visiva ideale per i prodotti di bellezza.

Tutorial su YouTube: spiega efficacemente le routine di cura della pelle.

Collaborazioni con influencer: crea fiducia attraverso le testimonianze.

Email marketing: ottimo per inviare offerte e aggiornamenti.

Tendenze TikTok: raggiunge il pubblico più giovane con video brevi e virali.

3. Il generatore di idee per le campagne

Perplexity può diventare il partner ideale per il brainstorming creativo. Ecco come sfruttarlo al meglio: “Genera 5 idee uniche e coinvolgenti per campagne di marketing per promuovere [prodotto/servizio]. Includi temi, piattaforme e potenziali reazioni del pubblico.”

4. Il pianificatore di post per i social media

Mantenere la propria presenza sui social media costante pianificando in anticipo i contenuti è fondamentale per acquisire credibilità e costruire un rapporto di fiducia con il pubblico. Ecco il prompt perfetto per Perplexity: “Genera 7 idee di post per i social media su [piattaforma] per promuovere [prodotto/servizio]. Includi hashtag, didascalie e tipi di contenuto (ad es. immagine, video, carosello).”

Ad esempio, se si vuole promuovere uno zaino da viaggio su Instagram, ecco le idee che potrebbe suggerire:

Carosello: “Le 5 migliori destinazioni di viaggio per il 2025🌍” #ProntoPerLAvventura

Video: Unboxing e dimostrazione delle caratteristiche #EssenzialiDiViaggio

Immagine: “Tagga il tuo compagno di viaggio!✈️” #PreparaISogni

Sondaggio: “Zaino o valigia: cosa scegli?” #StileDiViaggio

Storia: conto alla rovescia per l’offerta a tempo limitato⏳#AffrettatiOfferta

Reel: Trucchi per fare la valigia per una fuga di un weekend #ViaggiareIntelligente

Meme: “Quando fai la valigia… ma dimentichi comunque qualcosa😅” #FailDiViaggio

5. Il “cacciatore” di collaborazioni con influencer

Perplexity può aiutare anche a trovate gli influencer giusti per amplificare la portata del proprio brand: “Identifica 10 influencer [nicchia] che si allineano con il mio brand [prodotto/servizio]. Fornisci statistiche di engagement e idee per potenziali collaborazioni.”

Ad esempio, se si chiede di individuare 10 influencer celiaci per la nostra azienda che produce biscotti gluten free, Perplexity potrà suggerire una lista di personaggi che si allineano con il brand, come:

Valentina Leporati (@valentinaleporati)

Seguaci: 119k su Instagram, quasi 30k su TikTok.

Engagement: Alta, grazie alla sua passione per la cucina gluten free e al suo impegno sociale.

Collaborazione: Potresti chiederle di creare ricette con i tuoi biscotti senza glutine e condividerle sui suoi canali social.

Valeria Gluten Free

Seguaci: Non specificati, ma attiva su Instagram e TikTok.

Engagement: Buono, grazie alle sue recensioni di prodotti e ristoranti gluten free.

Collaborazione: Potresti chiederle di recensire i tuoi biscotti e condividere la sua esperienza con i suoi follower.

Simona “Disperatamente Celiaca”

Seguaci: Oltre 5k su Instagram e TikTok.

Engagement: Buono, grazie alla sua rubrica “Celiachia e benessere a tavola”.

Collaborazione: Potresti collaborare con lei per creare contenuti educativi sui benefici dei biscotti senza glutine.

Andrea Sanseverini (@Celianchio)

Seguaci: 16,9k su Instagram.

Engagement: Alta, grazie alle sue ricette creative e recensioni di prodotti gluten free.

Collaborazione: Potresti chiedergli di creare una ricetta unica utilizzando i tuoi biscotti senza glutine.

6. Il copywriter

Perplexity può aiutare a creare testi pubblicitari su misura per diversi toni e piattaforme: “Scrivi 3 versioni di testo pubblicitario per [piattaforma] per promuovere [prodotto/servizio]. Adatta ogni versione a toni diversi: persuasivo, informativo ed emotivo.”

Ecco un esempio di output per un’app di meditazione:

Persuasivo: “Trova la tua pace in soli 10 minuti al giorno. Scarica ora e trasforma la tua mente.”

Informativo: “Esplora meditazioni guidate progettate da esperti per ridurre lo stress e migliorare la concentrazione.”

Emotivo: “Ti senti sopraffatto? Fai un respiro profondo. Il tuo viaggio verso la calma inizia qui.”

7. L’analista dei concorrenti

Analizzare le strategie dei propri competitor è un’attività che va ben oltre il semplice “spiare” cosa fanno gli altri. Permette di vedere cosa funziona e cosa no, senza dover investire tempo e risorse per scoprirlo da solo. Osservando i concorrenti è possibile capire quali contenuti generano più engagement, quali messaggi risuonano con il pubblico e dove ci sono spazi vuoti che si potrebbe occupare.

Ecco il prompt per Perplexity: “Analizza le strategie di marketing di [concorrente]. Fornisci approfondimenti sulle loro campagne, messaggi e piattaforme. Suggerisci modi per differenziare il mio brand.”

8. Copywriter l’email marketing

Automatizzare l’email marketing è una strategia intelligente che può trasformare completamente la comunicazione con i clienti. Fa risparmiare un sacco di tempo, la personalizzazione diventa un gioco da ragazzi e consente di sfruttare il momento giusto (es. quando qualcuno si iscrive alla newsletter, compie gli anni, abbandona il carrello, ecc.)

Ecco il prompt per Perplexity: “Scrivi una sequenza di 5 email per [prodotto/servizio]. Includi un’introduzione, la proposta di valore, i vantaggi del prodotto e una forte call-to-action in ogni email.”

Perplexity può creare una sequenza avvincente come questa per un corso di e-commerce:

Email 1: Introduzione e presentazione del corso

Oggetto: Inizia il tuo viaggio nell’e-commerce con noi!

Ciao [Nome],

Spero che tu stia bene Sono [Tuo Nome], e sono qui per aiutarti a scoprire il mondo dell’e-commerce. Sei pronto a trasformare la tua passione in un’attività redditizia?

Il nostro corso di e-commerce è progettato per fornirti tutte le competenze necessarie per creare un negozio online di successo. Imparerai a scegliere i prodotti giusti, a creare una strategia di marketing efficace e a gestire le tue vendite come un professionista.

Proposta di valore: Il nostro corso ti aiuterà a costruire un business sostenibile e a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.

Vantaggi del prodotto:

Accesso a materiale didattico esclusivo

Supporto costante da parte dei nostri esperti

Comunità di apprendimento attiva

Call-to-action: Iscriviti ora e ricevi un accesso anticipato al nostro materiale gratuito [Link di iscrizione]

Cordiali saluti,

[Tuo Nome]

Email 2: Vantaggi e successi

Oggetto: Scopri i risultati dei nostri studenti!

Ciao [Nome],

Spero che tu abbia avuto modo di esplorare il nostro corso di e-commerce. Oggi voglio condividere con te alcune storie di successo dei nostri studenti.

Il nostro corso non è solo una guida teorica, ma un percorso pratico che ti aiuta a raggiungere risultati concreti. I nostri studenti hanno aumentato le loro vendite del 300% in pochi mesi!

Proposta di valore: Il nostro corso ti offre una formazione completa e pratica per il tuo successo nell’e-commerce.

Vantaggi del prodotto:

Strategie di marketing testate

Accesso a strumenti esclusivi per l’analisi dei dati

Comunità di supporto attiva

Call-to-action: Non perdere l’opportunità di unirti ai nostri successi Iscriviti ora e inizia a costruire il tuo impero e-commerce. [Link di iscrizione]

Cordiali saluti,

[Tuo Nome]

Email 3: Risoluzione dei dubbi e delle preoccupazioni

Oggetto: Rispondiamo alle tue domande più frequenti!

Ciao [Nome],

Spero che tu stia considerando di unirti al nostro corso di e-commerce. So che potresti avere alcune domande o preoccupazioni. Ecco alcune risposte alle domande più frequenti:

Costo: Il nostro corso è progettato per essere accessibile a tutti, con piani di pagamento flessibili.

Tempo: Puoi seguire il corso al tuo ritmo, ovunque e in qualsiasi momento.

Supporto: Il nostro team è sempre disponibile per aiutarti.

Proposta di valore: Il nostro corso è pensato per essere adattabile alle tue esigenze e ai tuoi tempi.

Vantaggi del prodotto:

Materiale didattico sempre aggiornato

Accesso a webinar esclusivi

Comunità di apprendimento attiva

Call-to-action: Non lasciare che i dubbi ti fermino Iscriviti ora e scopri come il nostro corso può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. [Link di iscrizione]

Cordiali saluti,

[Tuo Nome]

Email 4: Offerta Speciale

Oggetto: Offerta limitata, non perdere l’opportunità!

Ciao [Nome],

Siamo vicini alla chiusura delle iscrizioni per il nostro corso di e-commerce, e vogliamo offrirti un’ultima possibilità per unirti a noi con un’offerta speciale!

Per un periodo limitato, potrai accedere al corso con uno sconto del 20%. Questa è l’occasione perfetta per iniziare il tuo viaggio nell’e-commerce.

Proposta di valore: Il nostro corso ti offre non solo conoscenze, ma anche un percorso completo per il successo.

Vantaggi del prodotto:

Accesso a strumenti premium

Supporto personalizzato

Comunità di apprendimento attiva

Call-to-action: Non perdere questa opportunità unica Iscriviti ora e approfitta dello sconto del 20%. [Link di iscrizione]

Cordiali saluti,

[Tuo Nome]

Email 5: Ultimo avviso e invito

Oggetto: Ultimo avviso Le iscrizioni chiudono presto!

Ciao [Nome],

Spero che tu abbia considerato seriamente di unirti al nostro corso di e-commerce. Questo è il tuo ultimo avviso: le iscrizioni chiudono tra poche ore!

Non lasciare che questa opportunità ti sfugga. Il nostro corso è il primo passo verso il successo nel mondo dell’e-commerce.

Proposta di valore: Il nostro corso ti aiuterà a costruire un business duraturo e redditizio.

Vantaggi del prodotto:

Materiale didattico esclusivo

Supporto costante

Comunità di apprendimento attiva

Call-to-action: Iscriviti ora e inizia a costruire il tuo futuro nell’e-commerce [Link di iscrizione]

Cordiali saluti,

[Tuo Nome] Spero che questa sequenza di email ti sia utile Buona fortuna con il tuo corso di e-commerce.

9. Il pianificatore di contenuti video

I video stanno dominando il marketing digitale. Perplexity può pianificare idee di video coinvolgenti: “Suggerisci 5 idee di video per promuovere [prodotto/servizio] su [piattaforma]. Includi titoli dei video, struttura dei contenuti e pubblico target.”

10. Il tracker delle metriche di marketing

Misurate ciò che conta di più con le metriche e gli strumenti suggeriti da Perplexity:

“Elenca le 5 metriche principali da monitorare per [tipo di campagna di marketing] e spiega come misurarle. Fornisci strumenti per automatizzare questo processo.“