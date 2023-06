100€ di SCONTO per Lenovo IdeaPad 1 il notebook prestante

Lenovo Idea Pad 1 è il notebook compatto e prestante per te che ami efficacia e mobilità. Porta lavoro, studio e intrattenimento sempre con te grazie a questo laptop che ha fatto della portabilità il suo punto di forza. Grazie al suo display Full HD da 14 pollici hai un’ampia area di lavoro, pur mantenendo comode dimensioni per portarlo con te senza problemi di spazio. Acquistalo ora su Amazon a soli 249 euro, invece di 349 euro.

La sua batteria garantisce un’ottima autonomia lontano da casa e in assenza di un punto di ricarica. Il design leggero, sottile e moderno lo rende accattivante e comodo in ogni occasione. Sbrigati perché anche se la disponibilità è immediata le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. Inoltre, se sei un cliente Prime, hai la consegna gratuita e la possibilità di pagare in comode rate con Cofidis.

Lenovo IdeaPad 1: portabilità senza limiti

Lenovo IdeaPad 1 è il notebook senza limiti che ti offre ogni comodità ovunque tu sia. Lavoro, scuola o intrattenimento, questo laptop è una finestra aperta alle tue app e ai tuoi software preferiti e utilizzati. Preinstallato trovi già Windows 11 con tutte le sue funzionalità premium e un ecosistema che si sta facendo amare da tutti gli utenti. Un altro punto di forza è la chiusura manuale della fotocamera per avere il 100% della privacy.

Acquista subito IdeaPad con 100 euro di sconto su Amazon. Ricordati che per ottenere questo risparmio speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.