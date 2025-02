100 Giga e tutto illimitato a soli 5,99€ al mese: passa oggi a ho. Mobile

Orientarsi tra le tante offerte di telefonia mobile disponibili nel nostro Paese è più complicato di quanto si possa immaginare. Nonostante non manchino le offerte vantaggiose, la concorrenza è così elevata che diventa difficile valutare la tariffa migliore da scegliere. Le ultime offerte di ho. Mobile rappresentano una grande opportunità, soprattutto quella che consente di avere 100 Giga, SMS e minuti illimitati a soli 5,99€ al mese.

Quanto si può risparmiare con ho. Mobile

Scegliere di attivare l’ultima offerta di ho. Mobile significa mediamente riuscire a risparmiare circa 50€ all’anno. Spesso, infatti, le tariffe di altri operatori costano qualche euro in più al mese e se la differenza può risultare minima è doveroso fare alcune considerazioni.

Innanzitutto: perché pagare per qualcosa che non si utilizza pienamente? Meglio spendere meno ed evitare di sprecare denaro inutilmente. Senza considerare come 50€ all’anno sono 100€ in un biennio e 250€ dopo cinque anni. La valutazione dell’impatto economico di una tariffa di telefonia va infatti valutato sul medio-lungo periodo, considerando che non si cambia operatore ogni anno.

Ecco, quindi, che il piano di ho. Mobile in offerta a 5,99€ al mese si rivela una scelta altamente conveniente. Lo è per sé stessi, ma anche per il proprio partner, i figli e i genitori, potendo così moltiplicare il risparmio e avere ogni mese tutto quello di cui si ha bisogno: 100 Giga di traffico per navigare e minuti e SMS illimitati per sempre.

Attiva ora online l’offerta di ho. Mobile prima che scada (mancano pochi giorni!). La procedura di registrazione può essere fatta comodamente online utilizzando lo SPID per il riconoscimento così da attivare la nuova SIM (o l’eSIM) in pochissimi minuti. Inoltre, sempre online è possibile richiedere e ottenere il rimborso entro 30 giorni se l’offerta sottoscritta con ho. Mobile non dovesse soddisfatto le proprie aspettative.