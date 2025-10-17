100 Giga e minuti illimitati con l’offerta ho. 5G: solo 5,95€ al mese

Tutta la potenza del 5G

Con la nuova rete 5G di ho. Mobile, puoi navigare fino a 2 Gbps, scaricare contenuti in pochi secondi grazie a una connessione stabile anche nelle ore di punta. È l’evoluzione naturale di un operatore che ha costruito la propria reputazione su semplicità, efficienza e assistenza sempre disponibile.

E per rendere l’esperienza ancora più fluida, arriva anche il nuovo servizio di assistenza via WhatsApp, un canale diretto e veloce per risolvere ogni dubbio o richiesta in tempo reale.

Un’offerta per la casa, ancora più conveniente

Chi possiede già una SIM ho. può risparmiare anche sulla connessione di casa. Con ho. Internet Casa, hai 300 Giga in 4G fino a 60 Mbps a 13,99€ al mese (15,99€ per i nuovi clienti), con attivazione di soli 3,99€. In più, è previsto uno sconto su router 4G per gestire tutto in autonomia.

Tutto sotto controllo in un’unica app

L’app ho. permette di monitorare i consumi, ricaricare in sicurezza, ricevere assistenza e persino personalizzare il tuo numero scegliendo cifre legate a date speciali o numeri fortunati. E per chi vuole semplificare ancora di più l’attivazione, c’è l’opzione SPID per completare tutto online in pochi minuti.

Innovazione, semplicità e trasparenza

ho. Mobile non promette solo convenienza, ma anche chiarezza e flessibilità: nessun costo nascosto, nessuna penale, solo tariffe trasparenti e un servizio clienti che risponde dall’Italia. E se non sei convinto, puoi usufruire della formula “Soddisfatti o Rimborsati” entro 30 giorni dall’attivazione.

Iniziative e premi per la community ho.

Chi è già cliente può partecipare a iniziative come “Porta tutti in ho.”, collezionare sticker per ottenere ricariche omaggio o ricevere premi invitando amici e follower. Perché con ho., la fedeltà è sempre premiata. Per conoscere l’offerta completa di Ho. Mobile clicca qui.