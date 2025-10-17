100 Giga e minuti illimitati con l’offerta ho. 5G: solo 5,95€ al mese

Ora puoi finalmente dire addio alle tariffe complicate e alle brutte sorprese in bolletta.ho. Mobile lancia una nuova proposta che mette insieme 100 Giga, minuti illimitati e 200 SMS a soli5,95€ al mese — una delle soluzioni più convenienti oggi sul mercato mobile italiano. Un’occasione da non perdere — disponibile ancora per pochi giorni — perfetta per chi cerca un piano completo, trasparente e senza sorprese.
Pubblicato il 17 ott 2025
