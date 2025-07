11 canali del digitale terrestre cambiano ancora frequenze

A livello nazionale un altro importante aggiornamento sta riguardando le frequenze del digitale terrestre. In questo momento sono 11 canali ad aver cambiato multiplex trasferendosi così dal precedente a quello attuale. La cosa necessaria da fare in questo momento è effettuare una ricerca automatica dei canali per ottenere le novità sul proprio televisore ed evitare così problemi di segnale.

I canali in questione si sono trasferiti, momentaneamente o definitivamente, dal MUX CAIRO DUE al MUX PERSIDERA 3. Ecco l’elenco competo di tutti i canali che hanno modificato le loro frequenze in queste ore:

LCN 163 CANALE 163

LCN 221 IT CHANNEL

LCN 226 WELCOME IN

LCN 227 CANALE 227

LCN 235 CANALE 235

LCN 261 PREMIO 261

LCN 268 CANALE 268

LCN 410 MADE IN BUSINESS

LCN 412 IMPRESE

LCN 441 ITALIAN FISHING TV

LCN 455 ARTE E CULTURA

Digitale terrestre: i multiplex protagonisti aggiornati

Vediamo quindi come si presentano ora i due multiplex del digitale terrestre, protagonisti di questa modifica, aggiornati.