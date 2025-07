10 prompt ChatGPT per risolvere i problemi di tutti i giorni

Si apre il frigo e si trovano solo due uova, del parmigiano e un’insalata un po’ triste. Il laptop ha deciso di fare i capricci proprio quando si una scadenza importante. Serve un allenamento veloce ma non si ha idea di dove iniziare. Situazioni normalissime che, fino a poco tempo fa, avrebbero fatto perdere un mucchio di tempo prezioso tra ricerche online e tentativi fallimentari.

ChatGPT può diventare il proprio assistente personale per tutte queste piccole emergenze quotidiane. Non servono prompt elaborati o spiegazioni dettagliate.

Basta perdere tempo: 11 prompt di ChatGPT che risolvono qualsiasi problema quotidiano

1. Trasformare gli avanzi in pasti squisiti

Prompt: Che cosa posso cucinare con [elencare gli ingredienti]?

Capita spesso di aprire il frigo e trovarsi davanti a pochi ingredienti sparsi, senza alcuna idea su cosa cucinare. ChatGPT risolve questo dilemma universale in pochi secondi.

Non c’è bisogno di essere specifici su quantità o tipo di cottura. Basta elencare quello che si ha: Che cosa posso cucinare con riso, uova e verdure surgelate? ChatGPT non si limita a una ricetta, ma propone diverse opzioni creative, da un classico riso saltato a ricette più elaborate come muffin salati al forno.

Il bello è che considera anche gli ingredienti base che probabilmente si hanno in casa, come farina, olio, sale e spezie comuni, per suggerirti piatti completi e gustosi. È perfetto per quelle serate in cui non si ha voglia di andare a fare la spesa ma, si vuole comunque mangiare qualcosa di decente.

2. Il tecnico di fiducia

Prompt: Elenca i passaggi per risolvere [descrivere il problema]

Quando la tecnologia decide di dare forfait proprio nel momento del bisogno, non serve andare nel panico o chiamare immediatamente l’assistenza. ChatGPT può diventare il primo livello di supporto tecnico. Spesso è in grado di risolvere problemi che sembravano complicati.

Il prompt: Elenca i passaggi per risolvere il problema di un portatile Windows che non si accende produce una lista metodica di controlli da fare: dalla verifica dell’alimentazione ai reset più avanzati. Ogni passaggio è spiegato in modo chiaro, senza gergo tecnico incomprensibile.

Funziona anche per problemi domestici. Ad esempio: Elenca i passaggi per riparare un rubinetto che gocciola o Come posso risolvere il problema del WiFi lento . ChatGPT parte sempre dalle soluzioni più semplici e comuni prima di suggerire interventi più complessi, facendo risparmiare tempo e spesso anche una chiamata al tecnico!

3. Allenamenti su misura

Prompt: Crea una routine di esercizi per [specificare età/condizione/tempo/luogo]

Non tutti hanno tempo per andare in palestra o seguire video di un’ora su YouTube. A volte serve solo un allenamento veloce, fatto in casa, che si adatti ai propri vincoli specifici.

Ecco un prompt di esempio: Crea una routine di esercizi per una persona di 40 anni da fare in salotto in 20 minuti . ChatGPT suggerirà un programma completo con riscaldamento, esercizi principali e defaticamento. Ogni esercizio è descritto chiaramente, con indicazioni su ripetizioni e pause.

ChatGPT considera automaticamente i limiti dello spazio e l’assenza di attrezzi, proponendo movimenti efficaci che sfruttano solo il peso corporeo. Ma naturalmente, si può essere ancora più specifici: routine per mal di schiena , esercizi da scrivania , allenamento post-parto . L’intelligenza artificiale adatta sempre i suggerimenti in base alle proprie necessità particolari.

4. Liste di controllo per non dimenticare nulla

Prompt: Crea una checklist per [attività specifica]

Le checklist sono un salvavita quando non ci si può permettere di dimenticare nulla. Il problema è che spesso non sai cosa includere, soprattutto per attività che si fanno raramente.

Ad esempio, con un prompt del tipo: Crea una checklist per il trasloco , ChatGPT consiglia un elenco completo che va dai documenti da cambiare alle utenze da trasferire, dalle scatole da etichettare alle pulizie finali. Ogni categoria è organizzata logicamente e secondo una tempistica ben precisa.

Più dettagli si forniscono, più precisa sarà la lista, è chiaro. Checklist per viaggio in Giappone a marzo con bambini considera clima, documenti specifici per minori, differenze culturali e persino suggerimenti su cosa mettere nel bagaglio a mano per un volo così lungo.

5. Spiegazione di concetti complessi

Prompt: Spiegami [argomento] come se avessi 10 anni

La formula come se avessi x anni è magica. Trasforma qualsiasi concetto, per quanto complesso, in qualcosa di comprensibile e interessante.

Spiegami la blockchain come se avessi 10 anni elimina tutto il gergo tecnico e usa metafore concrete: diventa un registro di scuola che tutti possono vedere ma nessuno può modificare senza che gli altri se ne accorgano.

Funziona per tutto: fisica quantistica, mercati finanziari, cambiamento climatico, intelligenza artificiale. ChatGPT trova sempre il modo di rendere accessibile l’inaccessibile, usando paragoni familiari e esempi pratici.

6. Riassunti istantanei di articoli lunghi

Prompt: Riassumi questo articolo: [copia e incolla il link o il testo]

Il sovraccarico di informazioni è reale. Ogni giorno ci imbattiamo in articoli interessanti che sembrano troppo lunghi per il tempo che abbiamo a disposizione. ChatGPT può leggere qualsiasi articolo e “distillare” i punti essenziali in pochi paragrafi. Non si limita a copiare frasi dall’originale, ma riorganizza le informazioni in modo logico, mettendo in evidenza i concetti principali e le conclusioni più rilevanti.

È particolarmente utile per articoli tecnici, report di ricerca o news complesse. In pochi secondi si ottiene l’essenza dell’argomento.

7. Viaggiare nel tempo…

Prompt: “Cosa è successo il [data] nella storia?”

La curiosità storica riguarda tutti, ma non sempre abbiamo tempo per lunghe ricerche. ChatGPT può soddisfare questa curiosità istantaneamente.

Ad esempio, il prompt: Cosa è successo il 15 marzo nella storia? produce una lista di eventi importanti accaduti in quella data nel corso dei secoli. Dalla morte di Giulio Cesare alle scoperte scientifiche moderne, si ottiene un panorama affascinante di coincidenze storiche.

Si può anche specificare l’anno ( Cosa è successo il 20 luglio 1969? ) o essere più generici con la data per scoprire eventi ricorrenti.

8. Domande di cultura generale

“Prompt: [Domanda diretta con risposta precisa]

A volte si ha solo bisogno di una risposta rapida e accurata. Niente lunghe spiegazioni, solo il fatto nudo e crudo. Come ad esempio: Chi ha vinto i Mondiali di calcio nel 1994? In che anno è uscito l’album Dark Side of the Moon? Qual è la montagna più alta d’Europa? ChatGPT risponde immediatamente con precisione, spesso aggiungendo qualche dettaglio interessante correlato.

È perfetto per risolvere discussioni al bar, completare cruciverba, o semplicemente togliersi di testa quella domanda che frulla da ore!

9. Arricchire il proprio vocabolario

Prompt: Dammi la parola del giorno

Imparare una parola nuova al giorno è un modo semplice per arricchire il proprio vocabolario senza fare sforzi particolari. ChatGPT non si limita a fornire una parola a caso. Dà il significato completo, l’etimologia, esempi di utilizzo in frasi concrete e spesso anche curiosità sulla sua origine. “Serendipità” diventa non solo una definizione, ma una piccola lezione culturale.

È possibile anche personalizzare la richiesta: Dammi una parola italiana antica , Una parola tecnica di cucina , Un termine artistico che non conosco . L’intelligenza artificiale adatta sempre la scelta al tipo di arricchimento linguistico che si cerca.

10. Traduzioni immediate

Prompt: Traduci ‘[frase]’ in [lingua]

Non serve essere poliglotti per cavarsela all’estero o impressionare con qualche parola in lingua straniera. Ad esempio, il prompt: Traduci ‘Dove posso trovare un buon ristorante?’ in giapponese dà non solo la traduzione, ma anche una guida approssimativa alla pronuncia. ChatGPT considera anche le sfumature culturali, una richiesta educata in una lingua potrebbe richiedere un approccio diverso in un’altra. È molto utile per frasi di cortesia ed espressioni di emergenza.

11. Conversioni di matematica senza calcolatrice

Prompt: Converti [valore] da [unità] a [unità]