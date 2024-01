12 mesi a canone zero: scegli il conto di Fineco

Un conto corrente non è mai uguale all’altro: la dimostrazione concreta arriva da quello di Fineco, proposto da un gruppo italiano con alle spalle 25 anni di esperienza nel settore e offerto oggi con ben 12 mesi a canone zero per chi decide di aprirlo subito. Dalla sua ha una serie di servizi innovativi e di strumenti semplici, pensati con l’obiettivo di aiutare nella gestione quotidiana del denaro.

I vantaggi del conto Fineco, a partire dal canone zero

Tra i punti di forza, vale la pena segnalare Fineco Pay che permette di scambiare denaro con i propri contatti in tempo reale e senza dover affrontare costi, il supporto all’invio di bonifici istantanei e i prelievi smart per ritirare contante dagli ATM UniCredit senza nemmeno utilizzare la carta, inquadrando un codice QR con lo smartphone. E a proposito di carte, è possibile aumentare il massimale Visa debit fino a 5.000 euro al giorno. L’elenco completo è molto più lungo: invitiamo a consultare tutti i dettagli nella pagina dedicata.

L’immagine qui sopra mostra l’interfaccia di MoneyMap, che merita un breve approfondimento. È lo strumento che aiuta nel monitoraggio del bilancio familiare, occupandosi in modo automatico di categorizzare le entrate e le uscite, favorendo così il risparmio, anche sulla base di un budget personalizzato. Ancora, i giovani fino al compimento dei 30 anni possono avvantaggiarsi di condizioni vantaggiose per investire (consultare il prospetto per saperne di più).

Dunque, ricapitolando, è possibile aprire subito il conto Fineco ottenendo 12 mesi a canone zero e l’accesso immediato a tutti i vantaggi appena elencati nonché agli altri riportati sul sito ufficiale. Farlo è davvero semplice: tutto ciò di cui si ha bisogno sono lo smartphone e un documento di riconoscimento. Gli unici requisiti richiesti sono la maggiore età e la residenza italiana.

