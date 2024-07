SelfyConto: il conto a zero spese con un prodotto Apple in regalo

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente che mette a disposizione dei suoi clienti un’offerta bancaria ricca e completa, con un’operatività a zero spese. Si tratta di uno dei conti più convenienti sul mercato, in questo momento.

Ad arricchire le caratteristiche del conto c’è la promo “porta un amico” che permette ai clienti Mediolanum di invitare amici ad aprire SelfyConto. In base al numero di amici invitati che sceglierà SelfyConto, inoltre, sarà possibile ricevere un prodotto Apple in regalo, fino ad ottenere un nuovo iPhone 15, raggiungendo quota 6 amici.

Per aprire il conto corrente basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto a zero spese che regala un iPhone 15

SelfyConto di Banca Mediolanum si caratterizza per:

canone zero per un anno, senza requisiti di alcun tipo da rispettare (poi 3,75 euro al mese)

carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in tutta l'area euro

bonifici gratis

carta di credito con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro al mese

possibilità di utilizzare tutte le carte con i principali wallet digitali

A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di Banca Mediolanum, come banca a cui affidarsi per il conto corrente, c’è la possibilità di puntare sulla promo “porta un amico” che regala, ai clienti della banca, la possibilità di ottenere un dispositivo Apple in regalo. Le opzioni sono tre:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che apriranno SelfyConto

iPad 10 con 4 amici invitati che apriranno SelfyConto

iPhone 15 con 6 amici invitati che apriranno SelfyConto

Per aprire il conto corrente è sufficiente seguire il link qui di sotto. La procedura da seguire è completamente digitale e consente, anche tramite l’autenticazione con SPID, di ultimare velocemente l’apertura del conto corrente.