ING è la scelta migliore se hai meno di 30 anni: ecco il perché

La scelta di un conto corrente online non è mai semplice, a maggior ragione per chi è ancora giovane e non ha magari la stessa esperienza di persone più grandi. C’è però un conto diverso dagli altri, in grado di mettere tutti d’accordo, under 30 compresi: Conto Corrente Arancio Più della banca olandese ING.

Si tratta della scelta ideale per chi ha meno di 30 anni perché offre tutta una serie di vantaggi introvabili altrove: prelievi gratis in Italia e in Europa, un conto a canone zero e una carta di credito gratuita. La richiesta va presentata online tramite questa pagina del sito ufficiale.

I vantaggi di Conto Corrente Arancio Più (ING)

Anzitutto, Conto Corrente Arancio Più offre una carta per ogni esigenza. A partire dalla carta di credito Mastercard Gold, con PIN e limiti di spesa personalizzabili, l’opzione Pagoflex per pagare in più mesi, e la possibilità di saltare la coda in aeroporto con Mastercard Fast track. Da segnalare anche la carta di debito Mastercard, con prelievi gratis in Italia e in Europa, in aggiunta alla compatibilità con Apple Pay e Google Pay. Ideale per lo shopping online è invece la carta prepagata virtuale Mastercard, che può essere ricaricata da app in qualsiasi momento.

Per godere del canone zero e degli altri vantaggi proposti dal conto online di ING è richiesto l’accredito dello stipendio o della pensione. In alternativa, per avere gli stessi benefici è sufficiente un’entrata mensile costante di almeno 1.000 euro al mese.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio Più tramite questa pagina del sito ufficiale. E fino al 9 settembre, inserendo il codice ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard, potrai ricevere due Buoni Amazon per un valore complessivo di 100 euro.