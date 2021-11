123 Form Builder: form per business e professionisti

La lead generation è ormai diventata una di quelle attività vitali per ogni tipo di business o shop online. Anche per una propria attività che vende servizi diventa fondamentale recuperare i contatti dei propri clienti, in fase di acquisizione o a vendita già fatta per catalogarli per aumentare il loro valore nel tempo con offerte dedicate e attenzioni particolari.

123 Form Builder è un servizio professionale che va proprio in questa direzione, con più di 80 integrazioni con i principali software CRM per la gestione dei clienti o dedicati alla propria strategia di marketing, come può essere MailChimp per le mail o Wix per la creazione di un proprio sito internet in modo semplice.

L'importanza dei form per un business online e non

123 Form Builder ha a disposizione diversi piani: Basic, Gold, Platinum ed Enterprise. Il primo è gratuito, e dà la possibilità di provare il servizio con diverse submission e più form per provare e fare test A/B magari. Inoltre le integrazioni anche in forma gratuita sono disponibili su Shopify, uno dei software più utilizzati per lanciare prodotti online.

Con i form creati da 123 Form Builder si riesce a a raccogliere dati nel pieno rispetto delle norme del GDPR e si riescono a creare dei form professionali e accattivanti anche senza competenze di programmazione grazie all'editor interno che si può utilizzare portando elementi in drag and drop. Si possono creare diverse varianti per fare test e ottimizzare il tasso di conversione.

Spesso uno strumento sottovalutato ma conviene assolutamente provare, anche con un account in forma gratuita per avere a disposizione questo tipo di strumenti onde incrementare le proprie risorse online collegate ad una o più attività. Nella pagina di riepilogo dei vari piani ci sono le feature di ciascuno e le offerte che incrementano con il pagamento annuale diretto, conviene dare un'occhiata.