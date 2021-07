128GB di affidabilità per le vacanze con la pendrive USB-C di SanDisk

Se oltre allo spazio di archiviazione, la qualità è un elemento a cui non vuoi rinunciare, allora questa chiavetta USB è ciò che fa per te. Stiamo parlando della SanDisk Ultra Dual Luxe 128GB 2 in 1, una pendrive di altissima qualità che oggi Amazon offre ad un prezzo davvero conveniente.

Pendrive 2 in 1 SanDisk Ultra Dual Luxe 128GB: caratteristiche tecniche

La chiavetta di SanDisk si caratterizza per un design completamente in metallo. È presente una doppia interfaccia, una USB Type-A e l’altra USB Type-C. Non manca un coperchio girevole che permette di proteggere una delle due interfacce quando non è in utilizzo. Molto comodo inoltre il foro posto nella parte alta del coperchio, che permette di attaccare la pendrive al portachiavi per semplificarne il trasporto. Buone le velocità che in lettura raggiungono addirittura i 150Mbps grazie all’interfaccia USB 3.0. Il taglio da 128GB è sufficiente non solo per le foto, ma un'ottima soluzione anche per film, serie TV e documenti da portare in vacanza, e magari godere durante il viaggio direttamente da smartphone.

Tra le feature più interessanti però, ritroviamo senza dubbio il backup automatico da smartphone. Grazie all’applicazione dedicata Memory Zone, è possibile programmare il backup di foto, video o documenti. Fatto ciò, basterà semplicemente inserire la chiavetta che, una volta rilevata dall’app, farà partire in automatico il trasferimento. Insomma, un accessorio che seppur semplice, si rivela un ottimo alleato per la vita quotidiana, soprattutto per gli appassionati che tendono a scattare grosse quantità di fotografie riempiendo costantemente la memoria interna del telefono.

Grazie ad uno sconto del 27% sul prezzo di listino, la pendrive è acquistabile su Amazon a soli 28,34 euro.