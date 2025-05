150€ di sconto sull'aspirapolvere Dyson V12 con eBay

Risparmia 150 euro dal listino acquistando l’ottimo Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin. Questa incredibile offerta la trovi solo su eBay. Approfittane subito, finché sei in tempo. Le scorte stanno andando a ruba e l’occasione potrebbe terminare da un momento all’altro essendo rimasti solamente gli ultimi pezzi.

Il vantaggio di acquistare su eBay è che puoi accedere a tutti i suoi vantaggi pur effettuando l’acquisto direttamente dalla vetrina dello Store Ufficiale Dyson. Quindi hai anche tutti i vantaggi dell’ordinare dal produttore. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo e scopri tutto quello che potresti perdere.

Prima di tutto la possibilità di pagare in 3 rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento puoi accedere alla formula “Paga in 3 Rate” senza interessi. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa. Infine, godi anche del Servizio eBay Premium e della Garanzia Cliente eBay.

Perché scegliere ora l’aspirapolvere Dyson V12 Origin

Perché dovresti scegliere adesso l’Aspirapolvere Senza Filo Dyson V12 Origin? Fondamentalmente perché a questo prezzo porti a casa un prodotto di altissima qualità che renderà la pulizia un gioco da ragazzi. Risparmia adesso 150 euro acquistandolo su eBay.

Estremamente compatto e leggero, il Dyson V12 Origin è comunque estremamente potente per i pavimenti. Grazie al filtraggio HEPA avanzato riesce a catturare il 99,99% delle particelle microscopiche fino a 0,1 micron. All’interno della confezione ti aspetta un formidabile kit per la pulizia di tutte le superfici e di ogni arredo:

Spazzola Slim Fluffy

Spazzola Multifunzione

Mini turbo spazzola anti-groviglio

Bocchetta a lancia per spazi ristretti

Tubo flessibile

Spazzola delicata anti-graffio

Stazione di ricarica

Caricatore

Approfitta adesso dell’incredibile offerta che trovi su eBay. Acquista ora il Dyson V12 Origin risparmiando 150 euro.