 16 pulsanti programmabili e 33K DPI: Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

16 pulsanti programmabili e 33K DPI: Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE

Il mouse wireless da gaming Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE ha 16 pulsanti programmabili, 33K DPI ed è in offerta a un prezzaccio.
16 pulsanti programmabili e 33K DPI: Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE
Tecnologia PC Hardware
Il mouse wireless da gaming Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE ha 16 pulsanti programmabili, 33K DPI ed è in offerta a un prezzaccio.

Oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di accaparrarti una mouse wireless da gaming incredibilmente personalizzabile. Stiamo parlando del mitico Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE che ora su Amazon puoi avere a 109,99 euro, invece che 149,99 euro.

Siamo quindi di fronte a uno sconto del 27% che ti permette di risparmiare 40 euro sul totale ed è un prezzo che non si vedeva da diversi mesi. Con questo mouse wireless da gaming puoi far mangiare la polvere ai tuoi avversari. Inoltre l’offerta ti permette di scegliere il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis al checkout.

Acquistalo in offerta su Amazon

Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE è super

Inutile girarci intorno, se vuoi il meglio qualche soldo in più lo devi spendere ma a questa cifra il mouse wireless da gaming Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE è super. Ciò che spicca sono indubbiamente i 16 pulsanti programmabili che ti permetteranno di avere tutte le scorciatoie che desideri per essere più veloce dei tuoi avversari durante le partite.

{title}

Inoltre ha un design estremamente confortevole e una rotellina, bella esteticamente, che ti permette di scorrere veloce le pagine dei documenti, quelle dei siti web, nonché dei menù di gioco. Offre inoltre la bellezza di 33K DPI che ti permetteranno di essere velocissimo e il sensore ottico è in grado di far scorrere il mouse su qualsiasi superficie. Potrai goderti la libertà wireless che offre una connessione veloce e affidabile con qualsiasi sistema operativo oppure la modalità Bluetooth per essere più versatile. E potrai avvalerti di 150 ore di autonomia.

Acquistalo in offerta su Amazon

Ci sarebbero tante altre cose di cui parlare ma il tempo scorre e l’offerta potrebbe scadere da un momento all’altro. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Corsair SCIMITAR ELITE WIRELESS SE a 109,99 euro, invece che 149,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Logitech Brio 500: webcam FHD professionale con microfono

Logitech Brio 500: webcam FHD professionale con microfono
Logitech G305 LIGHTSPEED: mouse wireless da gaming per veri Pro

Logitech G305 LIGHTSPEED: mouse wireless da gaming per veri Pro
Portatile Acer Aspire da 15,6

Portatile Acer Aspire da 15,6" con Intel Core i9, 32GB RAM e 1TB SSD
Arrivano i nuovi mini PC per Windows 365 con ASUS e Dell

Arrivano i nuovi mini PC per Windows 365 con ASUS e Dell
Logitech Brio 500: webcam FHD professionale con microfono

Logitech Brio 500: webcam FHD professionale con microfono
Logitech G305 LIGHTSPEED: mouse wireless da gaming per veri Pro

Logitech G305 LIGHTSPEED: mouse wireless da gaming per veri Pro
Portatile Acer Aspire da 15,6

Portatile Acer Aspire da 15,6" con Intel Core i9, 32GB RAM e 1TB SSD
Arrivano i nuovi mini PC per Windows 365 con ASUS e Dell

Arrivano i nuovi mini PC per Windows 365 con ASUS e Dell
Michea Elia
Pubblicato il
2 mar 2026
Link copiato negli appunti