A 160 euro, questo Mini PC con CPU AMD e W11 è quasi regalato

ORIGIMAGIC C4 in sconto a soli 160 euro su Amazon è l’affare del giorno in ambito Mini PC. È l’occasione giusta per allungare le mani su un prodotto di questa categoria. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo e il numero delle unità in promozione è limitato.

ORIGIMAGIC C4: metti il Mini PC sulla scrivania

Nonostante le sue dimensioni compatte, ospita un comparto hardware di livello, in grado di gestire senza problemi la produttività quotidiana. Integra infatti il processore AMD Ryzen 5 3550H con chip grafico AMD Radeon Vega 8, supportato da 16 GB di RAM DDR4 (espandibile fino a 32 GB) e da un SSD M.2 NVMe 2280 PCIe 3.0 da 512 GB per l’archiviazione dei dati. Sul fronte della connettività ci sono Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e due slot Ethernet, mentre le porte fisiche presenti sul case sono USB-A, USB-C e jack audio. È possibile collegarlo a un massimo di tre monitor in contemporanea attraverso HDMI, DisplayPort e USB-C con supporto alla risoluzione 4K. Scopri di più nella scheda sull’e-commerce.

Ti consigliamo di non perdere tempo e di acquistare ORIGIMAGIC C4 al prezzo di soli 160 euro, prima del sold out. Il Mini PC è spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratis direttamente a casa tua in pochi giorni.

Ecco quali sono gli accessori inclusi nella confezione: adattatore per l’alimentazione, manuale utente, cavo HDMI e staffa VESA per chi vuole montarlo dietro allo schermo. C’è anche la possibilità di rivolgersi a un servizio clienti multilingue 24/7 in caso di necessità e alla riparazione senza spese.