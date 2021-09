16GB di memoria RAM Kingston Fury Beast 3600MHz al minimo storico

Se il periodo è senza dubbio ostico per l’acquisto di una scheda video, non si può certo dire altrettanto per la memoria RAM. Oggi, infatti, ti riportiamo un’offerta sensazionale sul kit Kingston Fury Beast RGB da 16GB a 3600MHz, che raggiunge il minimo storico su Amazon.

Kit RAM DDR4 Kingston Fury Beast 16GB 3600MHz: caratteristiche tecniche

Si tratta di un kit composto da due banchi da 8GB di memoria, ideale per le configurazioni desktop dual channel sia Intel che AMD. La frequenza raggiunge i 3600MHz grazie ai profili XMP certificati da Intel, compatibili sia con CPU Core che Ryzen. Uno degli aspetti che caratterizzano tali memorie, è senza dubbio il design estremamente ricercato che Kingston gli ha donato. Ogni banco, infatti, è racchiuso in un dissipatore realizzato completamente in alluminio nero. Nella parte superiore, spicca la barra di LED ARGB che può essere naturalmente personalizzata. Questo è possibile sia attraverso il software di Kingston, Fury Ctrl, sia con quello della scheda madre come Asus Aura Sync, MSI Mystic Light o Gigabyte RGB Fusion.

Naturalmente le memorie si rivolgono soprattutto ai videogiocatori che hanno nelle performance il loro maggiore interesse. Tuttavia, ed ovviamente, si adattano senza problemi a qualsiasi tipo di configurazione. Inutile dire che per sfruttare settarle al clock massimo è necessario che la scheda madre supporti le frequenze indicate così come i profili XMP. In ogni caso le memorie sono plug and play, ciò vuol dire che non richiedono alcuna configurazione o installazione. Si tratta quindi di un’ottima soluzione per effettuare un upgrade al computer, così come un prodotto eccellente da abbinare ad una nuova configurazione.

Grazie ad uno sconto del 13% le Kingston Fury Beast possono essere acquistate su Amazon a soli 84,99 euro, prezzo più basso mai registrato.