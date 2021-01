Wi-Fi mesh Netgear Orbi triband scontato di 70 euro

Se siete alla ricerca di un buon kit per il Wi-Fi mesh, data l’offerta, non possiamo che consigliarvi il kit Netgear Orbi RBK23. Si tratta di un sistema che più volte vi abbiamo consigliato, grazie naturalmente ad una qualità tra le più alte in questa categoria di prodotti.

Kit Wi-Fi mesh Netgear Orbi RBK23: caratteristiche tecniche

Il kit in questione include 3 dispositivi, un router primario e due satelliti. Uno degli aspetti più importanti è la possibilità, in presenza di una connessione Fibra, di sostituire il modem principale direttamente con quello Orbi. La configurazione è decisamente semplice: è sufficiente scaricare l’app dedicata, ed in pochi passaggi la rete sarà pronta per l’utilizzo. I satelliti possono essere posti in qualsiasi punto della casa o del locale commerciale e, grazie ad una copertura di ben 375m2, potremo coprire tutte le zone buie lasciate dal modem principale.

Cosa rende però il kit di Netgear un gradino sopra le altre proposte? Primo tra tutti è il sistema a 3 bande utilizzato per i dispositivi. Questi infatti supportano una terza banda dedicata alla comunicazione tra router primario e satelliti, in modo che la connessione viaggi tra loro senza interferenze. Questo garantisce stabilità ed affidabilità senza compromessi. Non vanno trascurati i sistemi di sicurezza e di parental control, che offrono protezione a più livelli per tutti gli utenti. In particolare Netgear Armor, sviluppato insieme a Bitdefender, garantisce la protezione della rete dagli attacchi esterni. La soluzione per il parental control invece è Circle, che permette di impostare fasce orarie, siti accessibili e durata di utilizzo della rete per i più piccoli.

Grazie all’offerta di oggi, Amazon permette di acquistare il kit di Netgear a soli 269,90 euro con uno sconto di ben 70 euro sul prezzo di listino.