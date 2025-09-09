 19 morti nelle proteste, ban social revocato in Nepal
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

19 morti nelle proteste, ban social revocato in Nepal

Almeno 19 morti e oltre 100 feriti negli scontri che si sono verificati in Nepal dopo il blocco di social network come Facebook e X.
19 morti nelle proteste, ban social revocato in Nepal
Informatica App e Software
Almeno 19 morti e oltre 100 feriti negli scontri che si sono verificati in Nepal dopo il blocco di social network come Facebook e X.
Unsplash

Si aggrava il bilancio degli scontri che nei giorni scorsi hanno sconvolto il Nepal, in seguito al ban dei social network imposto dai vertici del paese. Ammonta ad almeno 19 morti e oltre 100 feriti. Quella che era iniziata come una protesta pacifica, promossa in gran parte dalla Gen Z, si è trasformata in uno scenario tanto pesante da spingere le autorità a decidere in tutta fretta per la revoca del blocco, rendendo così di nuovo accessibili i servizi.

Revocato il ban social in Nepal, bilancio gravissimo

Ramesh Lekhak, ministro degli interni, ha rassegnato le proprie dimissioni, accusato di aver gestito la situazione nel peggiore dei modi. Il capo del governo Khadga Prasad Sharma Oli è ritenuto dall’opinione pubblica responsabile di quanto accaduto. Dal canto suo, difende l’operato dichiarando che le violenze sono state scatenate da elementi infiltrati. Una presa di posizione che non suona nuova.

Tutto ha avuto inizio la scorsa settimana, quando 26 piattaforme sono state bloccate. Tra queste ci sono anche Facebook, Instagram, YouTube e X. Il motivo è da ricercare in una direttiva entrata in vigore il 25 agosto, concedendo una sola settimana ai gestori dei social per registrarsi presso le autorità locali e per indicare un responsabile nel paese. TikTok e altri servizi si sono fin da subito conformati alla norma, evitando il ban.

Si tratta del bilancio più grave di sempre nella storia del Nepal. Mai in passato avevano perso la vita così tante persone durante una protesta.

In gioco non c’è solo la possibilità di accedere ai feed social per finalità di intrattenimento. Il blocco è stato descritto dagli osservatori internazionali anche come un rischio per la libertà di espressione e di informazione. La legge a cui fa riferimento prevede sanzioni e pene detentive per i post ritenuti contrari alla sovranità o all’interesse nazionale. Un assist perfetto per forzare le forme di censura.

Fonte: The Katmandu Post

Pubblicato il 9 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

NotebookLM crea quiz e flashcard dagli appunti

NotebookLM crea quiz e flashcard dagli appunti
Windows 11 rivoluziona Esplora file con azioni AI

Windows 11 rivoluziona Esplora file con azioni AI
60% di sconto su AVG: scegli tra Internet Security e Ultimate

60% di sconto su AVG: scegli tra Internet Security e Ultimate
Windows 11, arrivano gli effetti AI anche sulle webcam USB

Windows 11, arrivano gli effetti AI anche sulle webcam USB
NotebookLM crea quiz e flashcard dagli appunti

NotebookLM crea quiz e flashcard dagli appunti
Windows 11 rivoluziona Esplora file con azioni AI

Windows 11 rivoluziona Esplora file con azioni AI
60% di sconto su AVG: scegli tra Internet Security e Ultimate

60% di sconto su AVG: scegli tra Internet Security e Ultimate
Windows 11, arrivano gli effetti AI anche sulle webcam USB

Windows 11, arrivano gli effetti AI anche sulle webcam USB
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
9 set 2025
Link copiato negli appunti