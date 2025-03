199,90 euro per questo Mini PC con 16GB di RAM e SSD da 512GB (-41%)

Un Mini PC perfetto per casa, magari per lo smart working, o direttamente per l’ufficio è in offerta su Amazon ad un prezzo da non perdere. Grazie al 41% di sconto sarà tuo a soli 199,90 euro invece di 339, con pagamento a rate disponibile al checkout.

Mini PC in sconto: la scheda tecnica

Il Mini PC in questione è dotato di ottime caratteristiche tecniche per un rapporto qualità-prezzo eccezionale. È dotato del nuovo processore Intel Twin Lake-N N150 affiancato da 16GB di RAM DDR4 e da una SSD da 512GB, espandibile fino a 2TB.

La connettività è garantita da moduli WiFi 5 e Bluetooth 4.2, per non parlare di 4 porte USB, una porta Ethernet Gigabit e uscite HDMI 2.0 e DP 1.4 con cui collegare monitor, stampanti e qualsiasi altra periferica. In tal proposito, supporta il doppio schermo in 4K dandoti l’opportunità di migliorare la tua produttività in ufficio.

Dalle dimensioni compatte, il sistema di raffreddamento migliorato garantisce prestazioni stabili e un sistema silenzioso anche sotto sforzo: con il supporto VESA, infine, puoi persino montarlo dietro a un monitor.

Un Mini PC che unisce compattezza, potenza e versatilità d’uso: acquistalo a soli 199,90 euro.