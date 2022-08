1Password 8 disponibile per Android e iOS

1Password è uno dei migliori password manager sul mercato. La software house canadese ha annunciato oggi la disponibilità della versione 8 per Android e iOS che introduce diverse novità, tra cui il restyling dell’interfaccia utente, come avvenuto per le versioni Windows e Mac. Non mancano ovviamente le nuove funzionalità che garantiscono la massima protezione delle varie credenziali.

1Password 8 per Android e iOS

Nel comunicato ufficiale viene evidenziato che smartphone e tablet sono ormai utilizzati per ogni attività, incluse quelle più “rischiose”, come l’accesso all’account bancario. È quindi assolutamente indispensabile un password manager che conservi le credenziali di login e altri dati sensibili in modo sicuro. 1Password 8 per Android e iOS è stata sviluppata non solo per proteggere le password, ma anche per velocizzare l’esecuzione delle varie operazioni.

La nuova versione introduce una schermata home personalizzabile che permette di visualizzare, nascondere e ordinare le singole sezioni. È possibile anche “pinnare” specifici campi per velocizzare il login e aggiungere le azioni rapide alla scheda Home. La software house canadese ha inoltre migliorato la funzionalità di ricerca. Ovviamente non manca l’auto-riempimento per password, numeri delle carte di pagamento, indirizzi e altre informazioni personali.

1Password 8 per Android e iOS consente anche di accedere a Watchtower, la “sentinella di sicurezza” che avvisa l’utente se le credenziali sono finite nel dark web in seguito ad un data breach. La funzionalità suggerisce inoltre di cambiare le password deboli e attivare l’autenticazione a due fattori. La nuova versione deve essere scaricata dagli store di Apple e Google. Non è possibile l’aggiornamento automatico da 1Password 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.