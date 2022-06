1Password, basta un link per condividere tutto

Ormai da tempo, l’etichetta di “password manager” va piuttosto stretta a 1Password. Il servizio ha via via accolto nuove funzionalità ed esteso il proprio raggio d’azione. È quanto accade anche oggi, con il debutto di una nuova caratteristica utile a condividere qualsiasi file, documento e contenuto, con chiunque, attraverso un semplice link: non è nemmeno necessario che il destinatario sia in possesso di un account.

Novità da 1Password: condividere tutto con un link

Chi esegue l’invio ha la possibilità di impostare una data di scadenza, dopo la quale il collegamento risulterà non più valido. Ancora, è possibile consentirne l’apertura solo dopo l’inserimento di un codice di sicurezza ricevuto via email. Ecco quanto si legge in un post dedicato sulle pagine del blog ufficiale.

In ottobre, abbiamo offerto ai clienti 1Password un nuovo modo per condividere virtualmente tutto quanto presente nel vault, con chiunque, anche se il destinatario non utilizza il servizio. Oggi possiamo rimuovere quel “virtualmente”. La condivisione degli elementi ora supporta i documenti e i file.

La novità va ad aggiungersi a un elenco di funzionalità davvero esteso che include un tool per il salvataggio e la compilazione automatica di codici d’accesso e informazioni sensibili, spazio sul cloud per lo storage dei documenti, autenticazione a due fattori e assistenza 24/7. Tutto questo, ovviamente, oltre al password manager che ha reso celebre il servizio fin dalla sua prima versione. Inizia subito la prova gratuita di 1Password per 14 giorni.

Di recente, il team di 1Passowrd ha annunciato il proprio ingresso nella FIDO Alliance. L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di soluzioni più efficaci per login e autenticazione, anche se questo comporterà lasciarsi alle spalle l’impiego delle password tradizionali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.