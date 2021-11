1Password 8 disponibile per Windows

La software house canadese ha annunciato la disponibilità di 1Password 8 per Windows con un nuovo design e nuove funzionalità che migliorano produttività, sicurezza e privacy. Gli utenti possono anche utilizzare la modalità scura. 1Password è uno dei migliori password manager sul mercato.

1Password per Windows 10 e 11: novità

L'interfaccia di 1Password è stata riprogettata per seguire le linee guida di Windows 10 e 11. La software house ha utilizzato il design Knox per garantire la consistenza attraverso i dispositivi. La nuova versione per i sistemi operativi Microsoft ha infatti un aspetto simile alla versione web e all'estensione per browser. Tutti gli elementi grafici sono stati aggiornati. Le categorie sono state inoltre spostate dalla barra laterale ad un menu a discesa.

Molto utile la nuova funzionalità Quick Access che velocizza la ricerca delle credenziali. È sufficiente premere la combinazione “Ctrl + Shift + Space“, quando l'app è chiusa, per visualizzare il campo di ricerca. L'utente deve solo digitare le prime lettere per trovare l'app o il sito web aperto e quindi selezionare la voce corrispondente per l’auto-riempimento. Grazie all'uso di Rust, la nuova versione offre anche prestazioni superiori.

Miglioramenti anche sul fronte della sicurezza e della privacy. La nuova Watchtower Dashboard consente di verificare la robustezza delle password e avvisa se le credenziali sono compromesse o già utilizzate. Viene anche indicato se la password è scaduta e se non è attiva l'autenticazione a due fattori. È possibile inoltre usare Windows Hello per lo sblocco e condividere le password con Psst!

Esiste anche la nuova versione per macOS, ma non è ancora disponibile per tutti (probabilmente lo sarà nelle prossime settimane).