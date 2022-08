1Password: credenziali e dati di pagamento al sicuro

Una vita frenetica spesso non ci permette di restituire adeguata attenzione al mondo online. Errori, problemi e imprevisti sono dietro l’angolo: una password obsoleta da cambiare, credenziali di accesso dimenticate, imprevedibili data breach da un insospettabile sito web. Ti è mai capitato di trovarti in una di queste situazioni? Se la risposta è sì, niente panico: esistono per fortuna dei software in grado di ricordare e memorizzare password, nomi utente, dati bancari, documenti e tanto altro all’interno di una cassaforte virtuale, a cui solo tu potrai avere accesso. Si chiamano password manager e in questo articolo te ne parleremo meglio, in particolare del più diffuso 1Password.

1Password nasce con uno scopo ben preciso: archiviare tutte le nostre password in un unico luogo, sicuro e a prova di memoria umana. Salva una password e dimenticatela, ci penserà il manager a ricordarsela al posto tuo inserendola negli appositi spazi quando avrai intenzione di effettuare il prossimo login. Nel tuo personalissimo vault virtuale potrai archiviare nomi utente, password, ma anche altre tipologie di dati come carte di credito, carte d’identità, patenti di guida e passaporti. Grazie a Secure Remote Password, inoltre, è possibile utilizzare quanto salvato anche da remoto, in assenza di rete Internet.

Abbiamo parlato di sicurezza e 1Password mantiene le aspettative. Ogni singolo dato archiviato è protetto da crittografia end-to-end AES a 256-bit. Inoltre, per accedere a tutte le credenziali salvate sarà necessario immettere una Master Password creata localmente per accedere a tutte le altre. In futuro, tuttavia, questa operazione diventerà obsoleta: per questo motivo nei mesi scorsi 1Password ha annunciato di essere entrato a far parte di FIDO Alliance, azienda che ha come obiettivo un futuro passwordless.

Ma quanto costa un servizio del genere? Non troppo, fortunatamente. Esistono due tipologie di piani: singolo a 2,99 dollari al mese e families a 4,99 dollari al mese, per proteggere tutta la famiglia. La versione base include nel prezzo:

App per Mac, Windows, Linux, iOS, Android e Web (Chrome, Safari, Edge, Firefox, Brave)

Crea, salva automaticamente e compila automaticamente password e informazioni sensibili

Password illimitate, elementi e 1 GB di spazio di archiviazione dei documenti

Condividi password, carte di credito, note sicure e altro ancora

Autenticazione a due fattori per un ulteriore livello di protezione dell’account

Ripristina le versioni precedenti o eliminate di password ed elementi

Assistenza via e-mail 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Il piano Families include tutte le funzionalità di 1Password singolo, ma aggiunge: condivisione con altri cinque membri della famiglia, gestione di ciascun vault e recupero in caso di account bloccato. Tutti i piani includono dispositivi illimitati, 1Password Watchover che ti avvisa in caso di siti web compromessi e password vulnerabili, portafoglio digitale, supporto, modalità di viaggi, crittografia avanzata e privacy totale. Scopri come attivare 1Password e tutte le funzionalità alla pagina ufficiale, disponibile a questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.